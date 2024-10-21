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Finance.ua: Страхування житла в умовах війни: ви маєте...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Сер 02 кві, 2025 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні страхові пропонують клієнтам продукти, спрямовані на захист житла в тому числі й від бойових дій
Finance.ua в цьому матеріалі детально розповідає про те, хто може оформити страховку та як страхують компанії, яка ціна питання і як це зробити, а також де страховку оформити неможливо.
Дивися повний текст Страхування житла в умовах війни: ви маєте це знати
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D2
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Додано: Сер 02 кві, 2025 11:18
Окей, а де перелік цих страхових, щоб самому не шукати? Хоча б п'ять штук
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kocherga
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:13
kocherga написав:
Окей, а де перелік цих страхових, щоб самому не шукати? Хоча б п'ять штук
Добрий вечір.
В нас можна замовити страхування за посиланням від СК ІНГО
.
Страхують також СК Оранта, Рідна, Мультіполіс.
З повагою, модератор
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Ірина_
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