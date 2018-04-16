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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:18

  -VICTOR- написав:ак ясное дело _ идентифицирован банком как свинорыл

Угу, в следующем месяце вместо супермаркетов будет категория "Животные".
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:24

Re: Monobank

Еще один вопрос по категории книги.
Давече покупка электронной книги в магазине книг Амазон попадала в категорию книги, с марта месяца покупка электронной книги попадает в категорию Прочие.
Вопрос, что это за категория и какой именно МСС за покупку на Амазоне дает собственно говоря Амазон и где этот МСС после покупки я могу увидеть?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:27

  Water написав:Вопрос, что это за категория и какой именно МСС за покупку на Амазоне дает собственно говоря Амазон и где этот МСС после покупки я могу увидеть?

МСС не менялся. Но они проанализировали тысячи факторов, и решили, что под видом книг вы там скупаете всякую... всякое прочее. Кэша не будет.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:30

То, что банка режет плюшки тем, кто активно им пользуется, - говорит о его жадности и глупости.
Да и сам факт того, что банк по-разному относится к своим клиентам - очень нехороший звоночек.
Дескать: этот Имярек мне не очень нравится - срежу-ка я ему кешбек.

Вот я с точки зрения Мони - хороший клиент. Ни одна категория не срезана.
Наверное потому, что я им вообще не пользуюсь последнее время
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:30

  wig написав:МСС не менялся.

Вот хотелось-бы услышать это от представителя банка. Если не менялся МСС, который соответствует категории Книги, почему банк поменял эту категорию на Прочие?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:32

  Water написав:
  wig написав:МСС не менялся.

Вот хотелось-бы услышать это от представителя банка. Если не менялся МСС, который соответствует категории Книги, почему банк поменял эту категорию на Прочие?

Так был уже ответ раньше в стиле "Потому, что гладиолус". Отлистайте форум, 17-е число. Скоро майский кэшбек обсуждать.
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wig
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  #<1 ... 589590591592
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