1. Если тарифы повысятся - прав я
2. Если нет - правы Вы
Зачем этот сарказм?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:04
1. Если тарифы повысятся - прав я
2. Если нет - правы Вы
Зачем этот сарказм?
Всё IMHO
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:17
Re: Monobank
с АМКУ такой же пиар как и с украденными в США деньгами
нужно держаться в топах новостных и форумных лент, через пару недель еще какой-то инфоповод придумают
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:54
диви куме яка розумна людина
нічого не сказав, а...
реклама
|