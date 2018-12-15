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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1115111611171118
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:12

Re: Monobank

Этот инцидент с нововведениями в Привате и мони тихо ушел бы в небытие, если НП не встала в позу и не отказалась от оплат с карт Привата и мони.
Насколько я понимаю ситуацию, то ребята нарушают постановление НБУ...

Другой вопрос. Откуда покупатель узнает перед оплатой, что операция пройдет как покупка или перевод? Ни при оплате в интернете, ни через POS это не узнать.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:12

  M-Audio написав:О, вот это днище. Объяснение от руководителя новой почты откуда берутся комиссии.
Из этого словесного поноса мало что можно почерпнуть, но лично я увидел примерно следующее: "некоторые нехорошие торговцы обманывают всех, принимая оплату за товар посредством перевода на физическое лицо, ай-яй-яй им, а вот мы, строго в рамках закона, (тоже) осуществляем переводы, поэтому мы большие молодцы, а у кого взяли комиссию - разбирайтесь с банками сами, это не наша зона ответственности.
https://ain.ua/2018/12/15/nova-poshta-o-komissiyax/

Не понял, а в чем днище и понос? объяснение как для детей с серьезным отставанием в развити - все доступно разжевал. :shock:
Чего у гороха не отнять так это харизмы, и главное, ещё ни разу не был замечен в честности с клиентом - просто фарисей 80 уровня... а олени ему верят... парадокс
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:17

  jabba написав:
  Stringer написав:и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку...
ну и при этом горох лишился своих 1,8% и начал как всегда бузить

Новая почта никогда не делала и не может вообще делать р2р. И никогда и не платила 1,8% как за покупку за денежный перевод. Так что ничего он не лишился - это он просто хочет.

Причём тут п2п? попытайтесь вникнуть в суть - горох возмутился, что новая почта перестала платить интерчендж. точка. ТОЧКА. :mrgreen: вдумались?
Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все... чего вас так заклинило на п2п? :roll:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:22

  Stringer написав:
  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:Это Новая почта виновата, что Ваш продавец не принимает к оплате карты?

Когда я покупаю на Али, продавец тоже, какой-нибудь Сунь-вынь. Но, мне даже не важно, кто он и какие карты принимает. Через Али все идет, как покупка. А "Новая почта" хорошо устроилась. Терминал наш, а хата не моя.

Али - это сервис по покупке товаров, а не по их пересылке.
Новая почта устроилась так же как и розетка и прочие украинские площадки - их вознаграждение зачастую не превышает 1% от сделки совершенной на их поле, и платить ростовщикам за это 1,8% нет никакого резона.
Удивительно, что эти элементарные вещи нужно объяснять в финансовой, а не политической части форума 8)

если я сделаю наложенным переводом оплату даже 1 грн за 100 грамм ,то я за должен заплатить от 25 грн за посылку + 2 % от сумы перевода + 0,5 % от сумы перевода за страховку товара ( через личный кабинет нельзя сделать страховку меньше чем сума денежного перевода) и еще 25 грн за саму услугу наложенного платежа
Итого 2,5% + 25 грн + еще и за пересылку товара,
в нашем примере это будет более 25 грн за услугу перевода 1 грн
Востаннє редагувалось yama в Нед 16 гру, 2018 17:46, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:23

  Stringer написав:Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все...

Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:24

  MASolomko написав:Другой вопрос. Откуда покупатель узнает перед оплатой, что операция пройдет как покупка или перевод?

НП в этом виде мошенничества, даже, не первопроходцы. Уже писали раньше про автосалоны. Так что, респект банкам, которые позволяют клиентам защититься. В ТАСе, кстати, тоже можно через одно из их приложений выставить 1 грн. лимит на П2П.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:30

  jabba написав:
  Stringer написав:Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все...

Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась.

100%
на форуме есть отдельная тема по этому поводу
И как раз из за этого клиенты возмущались и возмущаются - потому что, если новая почта не будет платить интерчендж, то банкиры своё не упустят, и вжарят комиссиями клиентов... :evil:
тока никто не думает, что горох печётся не о клиенте, а исключительно о своём кармане, и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:53

Stringer Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:56

  jabba написав:Stringer Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно.

Потому что есть факты и есть ваши взгляды, которые в данном случае расходятся с фактами ;-)
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