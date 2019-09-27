MASolomko написав:SaimonWorld, при открытии ссылки из Viber открывается браузер, выбранный пользователем по умолчанию (хотя на телефоне может быть несколько браузеров). Я друзей просил открыть ссылку через Google Chrome. Пока проблем не было.
При открытии ссылки в браузере запускался Google Play, из которого сразу и поставили программу котобанды?
Да, при переходу по ссылке из вайбера запускается браузер по умолчанию, затем редиректится в приложение Google Play (или App Store в случае с айфоном) из которого сразу же ставится кото-приложение. Если бы проблема случилась 1-2 раза, можно было бы списать на какие-то отхождения кем-то от алгоритма действий, но 6 раз подряд у разных пользователей? Опять же повторюсь, другой пользователь точно так же приглашает, реферал так же открывает ссылку из вайбера через браузер + Google Play и всё удачно.
так вот значит как. мои деньги украли с карты подписным сервисом и стоит ждать новых бесконечных снятий.
ага теперь понятно
а MomonoBank даже не шевелится в этом направлении.
lbrjlkf написав:на монобанке сказали давай 19 баксов и мы за твои украденные деньги с карточки откроем диспут
ну что за мышление у них идиотское, и отношение ??
lbrjlkf написав:подскажите что эта за фишка по которой могут перевести деньги с карты без реакции владельца. а я не был оповещен об этом
во что оператор ответил:
" monobank, [27.09.19 20:54]
Платеж был авторизирован платежной системой Mastercard с использованием Stand-In Parameters, согласно правилам этой платежной системы (раздел Stand-in Processing Service), что согласовано с Национальным банком Украины.
monobank, [27.09.19 20:54]
Согласно этих правил платёжная система имеет право, не дожидаясь ответа ответа от Банка при проведении авторизации - подтвердить эту операцию самостоятельно без участия банка для удобства клиента и надлежайщеё оплаты услуг в пользу торговой точки, на которые ранее были предоставлены.
monobank, [27.09.19 20:54]
В случае проведения операции таким образом - банк информируется уже постфактум - поступает извещение о том, что платежная система одобрила проведение такого рода операции.
monobank, [27.09.19 20:54]
Так как в момент подтверждения операции платежная система не оперирует данными, полученными из Банка - действительно, случаются такие ситуации, когда операции проводятся не взирая не установленные лимиты (лимит интернет-оплаты, кредитный лимит). Не выполнять такого рода требование - Банк не имеет права, так как это прямое нарушение правил платёжной системы.