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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1533153415351536
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:30

Re: Monobank

А правда, що обмежень на поповнення нового річного депо під 18.5% немає? Тобто більше поповнення не має щомісяця неперевищувати початкову суму вкладу? Це взагалі десь прописано?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:33

Re: Monobank

  kreuz написав:А правда, що обмежень на поповнення нового річного депо під 18.5% немає?

Неправда.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:14

Re: Monobank

Тут писали про проблемы начисления кешбека при покупке в эльдорадо. Как сейчас обстоят дела?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:19

  kreuz написав:я не має щомісяця неперевищувати початкову суму вкладу? Це взага

Нет в Универсалбанке, если через чат-бот открывать то будет 18.5%
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:58

  MASolomko написав:SaimonWorld, при открытии ссылки из Viber открывается браузер, выбранный пользователем по умолчанию (хотя на телефоне может быть несколько браузеров).
Я друзей просил открыть ссылку через Google Chrome. Пока проблем не было.

При открытии ссылки в браузере запускался Google Play, из которого сразу и поставили программу котобанды?


Да, при переходу по ссылке из вайбера запускается браузер по умолчанию, затем редиректится в приложение Google Play (или App Store в случае с айфоном) из которого сразу же ставится кото-приложение. Если бы проблема случилась 1-2 раза, можно было бы списать на какие-то отхождения кем-то от алгоритма действий, но 6 раз подряд у разных пользователей? Опять же повторюсь, другой пользователь точно так же приглашает, реферал так же открывает ссылку из вайбера через браузер + Google Play и всё удачно.
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:20

так вот значит как. мои деньги украли с карты подписным сервисом и стоит ждать новых бесконечных снятий.

ага теперь понятно

а MomonoBank даже не шевелится в этом направлении.



  lbrjlkf написав:на монобанке сказали давай 19 баксов и мы за твои украденные деньги с карточки откроем диспут

ну что за мышление у них идиотское, и отношение ??

  lbrjlkf написав:подскажите что эта за фишка по которой могут перевести деньги с карты без реакции владельца. а я не был оповещен об этом

во что оператор ответил:

"
monobank, [27.09.19 20:54]

Платеж был авторизирован платежной системой Mastercard с использованием Stand-In Parameters, согласно правилам этой платежной системы (раздел Stand-in Processing Service), что согласовано с Национальным банком Украины.

monobank, [27.09.19 20:54]

Согласно этих правил платёжная система имеет право, не дожидаясь ответа ответа от Банка при проведении авторизации - подтвердить эту операцию самостоятельно без участия банка для удобства клиента и надлежайщеё оплаты услуг в пользу торговой точки, на которые ранее были предоставлены.

monobank, [27.09.19 20:54]

В случае проведения операции таким образом - банк информируется уже постфактум - поступает извещение о том, что платежная система одобрила проведение такого рода операции.

monobank, [27.09.19 20:54]

Так как в момент подтверждения операции платежная система не оперирует данными, полученными из Банка - действительно, случаются такие ситуации, когда операции проводятся не взирая не установленные лимиты (лимит интернет-оплаты, кредитный лимит). Не выполнять такого рода требование - Банк не имеет права, так как это прямое нарушение правил платёжной системы.

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lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:35

Re: Monobank

А у меня еще постоянно так как де..бильчик спрашивает "вам сервис предоставил услугу?"

Да какой "предоставил" или нет??? я её не заказывал!!!! у меня украли

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