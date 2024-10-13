Ринок ОВДП

Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:53

  won написав:А в податкової при подачі податкової декларації питань не було?

Какой такой декларации? Операции с ОВГЗ - это не повод самому что-то подавать в налоговую. За тот год я и не подавал. В другой год было дело (были другие операции, которые требовали подачи). Тогда пришлось и с инспектором пообщаться. Но не по поводу где я деньги взял (я правильно угадал о какого характера вопросах беспокойство?), а чисто технического оформления. Подача декларации очень по-дурацки организована. В декларации нет отдельного поля для ОВГЗ. Есть "другие доходы, не подлежащие налогообложению". Нужно взять их же справку о доходах, сложить оттуда доходы по ОВГЗ и вписать сумму в деклараци. Но этого мало потому, что, обнаружив в этом поле не ноль, налоговая обязательно спросит что это были за такие доходы. Поэтому нужно им прислать ещё пояснительное письмо, что в декларации такая сумма - это ОВГЗ и кто её выплачивал. По последнему можно сказать "всё в вашей справке же написано", но тогда желательно её тоже приложить, иначе они жалуются, что самим им "подтягивать информацию" долго и не удобно. Но это всё Дии абсолютно не касается и одинаково при любом доходе от ОВГЗ.
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 14:46

Це дійсно не привід платити податки, бо на овдп податки 0%, але наче як декларацію все ж подавати треба, хіба ні? А то потім прийдуть при нагоді і спитають "а звідки це"? Тлумачення податкової з цього приводу плутані - а отже, вони цим скористаються на свою користь, якщо захочуть пощипати, а декларацій заповнено не було за попередні періоди.

Ну і для себе, щоб документарно зберігати історію коштів. Мовляв, ось була зп - на її частину куплені овдп, з них виплачені купони і номінал, за які знову куплені папери. Щоб потім ніякий гад зі шмоніторингу не зміг доколупатись: ось документи за кожен рік.
