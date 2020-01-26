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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:15
если чуть-чуть подумать, то можно определить что все работает через бэк-офис. Они в интервью это говорили, универсал сделал так что платежи "тупо" идут. А чтобы отменять надо это делать вручную. Если ты не знаешь SQL, то можешь что-то запороть. Но аналогично не будут делать и в Ощаде. Они не будут "ковырять" банк свой каждый день по 100500 раз.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:34
Re: Monobank
Вот что монобанк ответил на минфине : "Детально проверили информацию. Рекомендуем обратиться в гражданский суд или решить вопрос с получателем средств. На текущий момент, у нас отсутствует возможность данный платеж вернуть."
Спрашиваю знакомого чё за хрень может быть такая и оказывается у него были какие то тёрки с кредитными деньгами у монобанка, он все долги погасил, закрыл карту а моно начислило опять какой то долг. И теперь знакомый подал в суд на них и всё это тянется досихпор. При этом карта для него закрыта, приложение не работает. Я так понял с таким раскладом можно забыть про 800 грн....
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:54
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:24
Re: Monobank
Напомните, 0,6% компенсируется, при пополнении черной карты наличкой, в терминале привата?
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:34
Насколько я помню компенсируется 0,5% чистыми (или 0,62% грязными). Но в случае если сумма пополнения будет меньше 1000 грн. - то комис Привата окажется больше (там минимум 5 грн.)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:42
То есть я был прав и там у Вашего знакомого не все чисто, и банк зачислил ваши 800 грн., которые пошли на погашение долга знакомого перед банком. По сути банк Ваше поручение о перечислении денег исполнил. Ваш знакомый конечно карту может и закрыл (хотя может и нет - в Монином приложении на основании Вашей телефонной книги карта все еще числится активной), но в любом счет к карте остался открытым и банк, судя по тому что Вы написали, до сих пор учитывает на нем долги знакомого. По сути эти 800 грн. (если Вы их знакомому таки не были должны и действительно перечислили на его карту случайно) теперь это долг Вашего знакомого перед Вами. Но стребовать с него их сейчас у Вас даже через суд будет проблематично. И это будет длится до тех пор пока не будет решения суда по иску Вашего знакомого к Моне. А вот если суд закончится да еще если решение будет в пользу Вашего знакомого - то тогда Моня ему и эти 800 грн. обязан будет вернуть - вот тогда их можно будет со знакомого истребовать. Как то так
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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