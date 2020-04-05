Який МСС дає буква?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:55
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:55
Так ніхто не надав відстрочку по сплаті %, а лише звільнили від штрафів. Той, хто платив раніше, продовжить платити й надалі, бо % будуть нараховуватись:
"У період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року позичальник не звільняється від виконання своїх грошових зобов'язань за умовами кредитного договору перед кредитором, проте починають діяти зміни до Закону України «Про споживче кредитування». "
"Вихід у прострочення в період з 01 березня 2020 року по квітень 2020 року негативно відобразиться на кредитній історії самого позичальника, що може спричинити подальшу відмову в кредитуванні."
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:59
Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Народ уже начал это понимать как некий "грейс-период". Возьмем, к примеру, неоплату по кредиту за 1 месяц, как после этого Банк будет платить %% по депозитам?
Тут посыл не на закон, которому вы нашли придирку, а к возможной несвоевременной оплате платежей.
Кредит Днепр порезал всем сейчас лимиты. Моно так еще не делает, но тем не менее плохой звоночек.
Востаннє редагувалось newset в Пон 06 кві, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:07
Re: Monobank Про отсрочку
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:46
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:51
[quote="4929387:jay2004"][quote="4929376:artem_1515"][quote="4929141:newset"][quote="4929067:artem_1515"]А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть :) камикадзе ещё тот епте :)[/quote]
Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.
Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.
Зря ушли из Привата, 1.5 % - это не повод для метаний из Банка в Банк, конечно же если Вам не нужны кредитные деньги в Моно. Ну а так все на свой страх и риск.[/quote]
Логично :) с Привате ушёл не полностью вчера 50к добавил к депу родственника у которого там ещё полтора месяца 16,5% но сумма уже больше 200. Кредитные карты не интересуют , хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошо ;) да и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно[/quote]
Вы - начинающий свинорыл, свет не сошёлся клином на Привате, Моня и Пумб. Расширяйте кругозор и географию. В мире много чего интересного :wink: ...[/quote]
Откройте секрет кто такой свинорыл?
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:00
Re: Monobank
Это вовсе не секрет - как когда дал меткое определение один из форумчан так именуют "лиц нетрадиционной финансовой ориентации" , но именно первое упоминание "свинных рыл" восходит если не ошибаюсь к началу 2018 и принадлежит одному из основателей Монобанка Олегу Гороховскому. Если действительно интересно значение этого слова - задайте его в поиске на этом форуме - узнаете много нового. Может даже признаете, что и Вам далеко не чужды многие из черт свинорыльства
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