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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1971197219731974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
33
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:58

Шановні, ніхто не платив часом по терміналі у магазині Zooleader.com.ua ?
Що там з кодуванням терміналу ? Тре корма і інших ніштяків улюбленцю купити, а там ціни приємні зі знижками.
Чи заїхати і пакетик спочатку придбати ? :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 00:28

Re: Monobank

прийшло від Моно повідомлення про штраф по автофіксації.
зручна штука.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 06:05

  unicdima написав:прийшло від Моно повідомлення про штраф по автофіксації.
зручна штука.

А как быстро приходит уведомление?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 1971197219731974
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16.07.2020 06:05
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