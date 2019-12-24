так може в Чаті того застосунку і запитаєте? Це ж особиста інфа!
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Додано: Нед 14 чер, 2026 20:09
Re: Sense Bank
Додано: Нед 14 чер, 2026 22:19
Про що мова? Хочу мегого (втомився без футболу і боксу, яких нема в СвітТВ).
Що там за умови? Є лише Хамон, але майже не юзаю. Можу поюзати, якщо сильно треба
Додано: Пон 15 чер, 2026 08:34
Re: Sense Bank
Так, це дійсно може телефонувати бот «Алла», який інформує про необхідність оновлення даних щодо доходів 🙂
Відповідно до вимог НБУ, потрібно підтверджувати максимальні суми надходжень на рахунок. Банк може звертатися із запитом на документи у випадку, якщо загальний місячний оборот перевищує суму, яку ви зазначали при відкритті рахунку.
Це називається ризик-орієнтований підхід — він дозволяє банку діяти на випередження та забезпечувати безпеку фінансових операцій.
Щоб уникнути будь-яких обмежень або додаткових перевірок у майбутньому, достатньо просто надіслати документи, що підтверджують доходи, на електронну пошту ID_NBU_FO@sensebank.com.ua
Ми оновимо інформацію у вашому профілі, і подальше користування рахунком буде більш прозорим та комфортним для вас 😊
З повагою, Анастасія💗
Востаннє редагувалось Sense Bank в Пон 15 чер, 2026 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 чер, 2026 10:10
Хамелеон підходить для отримання підписки MEGOGO 💛
Щоб її активувати, потрібно виконати кілька умов:
• зайти в гру Sense Мундіаль у розділі кешбек
• пограти певний час та набрати 3000 балів
• здійснити 5 покупок карткою від 50 грн
Після виконання умов вам надійде пуш‑повідомлення з підтвердженням 🎉
Далі заходите в MEGOGO за фінансовим номером — і підписка на місяць буде активована ✅
Зможете спокійно насолоджуватися переглядом футболу ⚽
Анастасія💗
Додано: Пон 15 чер, 2026 17:10
Додано: Сер 17 чер, 2026 17:41
Є 2 картки RED 2.0 та АТБ, обидві у мінусі, хочу перекинути трохи ліміту з АТБ на RED, але система не дає зменшити ліміт на АТБ. Доступний ліміт на АТБ більше 500 грн (я так розумію, що це мінімальний крок). Як треба, то я міг би докинути, але не хочеться дарма гасити завчасно, якщо причина у чомусь іншому. ОМП внесений, заблокованих операцій немає, штрафів та прострочок теж немає, на RED є розсточка. Довідку читав, нічого схожого саме на свій випадок не знайшов, крім частини "мінімальна сума обмежена пропозицією банку". Може у когось є ідеї?
Додано: Сер 17 чер, 2026 18:00
Re: Sense Bank
Дякуємо за ваше звернення.
Звертаю увагу, що можливість зміни кредитного ліміту залежить від низки факторів та індивідуальних параметрів вашого рахунку.
Зокрема, ситуація може бути пов’язана з:
датою оформлення карткового продукту;
датою та станом обробки останнього часткового погашення заборгованості по картці АТБ (зарахування коштів може ще оброблятися системою);
наявністю операцій, які ще не списані остаточно.
У зазначених випадках система може тимчасово обмежувати можливість перерозподілу кредитного ліміту, навіть якщо доступний ліміт відображається у додатку.
З метою детальної перевірки саме вашої ситуації та надання коректного рішення рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Наші фахівці перевірять усі параметри рахунку та допоможуть врегулювати питання щодо розподілу кредитного ліміту.
З повагою, Анастасія💗
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