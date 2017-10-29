Желает, чтобы по карты были минимальные комиссии за нецелевые пополнения и P2P-переводы на другую банковскую карту. В идеале без комиссии + процент на остаток средств.
Прошу подсказать в какой банк смотреть.
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:17
Re: Лучшая карта для получения пенсии
Знакомый из столицы мучается вопросом
Желает, чтобы по карты были минимальные комиссии за нецелевые пополнения и P2P-переводы на другую банковскую карту. В идеале без комиссии + процент на остаток средств.
Прошу подсказать в какой банк смотреть.
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