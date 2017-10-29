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Лучшая карта для
получения пенсии

Лучшая карта для получения пенсии
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:17

Re: Лучшая карта для получения пенсии

Знакомый из столицы мучается вопросом какой банк лучше выбрать для получения пенсий.

Желает, чтобы по карты были минимальные комиссии за нецелевые пополнения и P2P-переводы на другую банковскую карту. В идеале без комиссии + процент на остаток средств.

Прошу подсказать в какой банк смотреть. ;)
MASolomko
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