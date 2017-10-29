Лучшая карта для получения пенсии

Додано: Суб 09 чер, 2018 23:43

Фантом написав: Под ваши потребности лучше всех подходит Альфа. Их социальный Комфорт очень хорош. 8% на остаток, вход-выход без комиссий, никаких условно-бесплатных условий. Под ваши потребности лучше всех подходит Альфа. Их социальный Комфорт очень хорош. 8% на остаток, вход-выход без комиссий, никаких условно-бесплатных условий.

Фантом написав: Единственно в чём проигрывает карта, это снятие в банкоматах без комиссии 30 тыс/мес Единственно в чём проигрывает карта, это снятие в банкоматах без комиссии 30 тыс/мес

Интересовался этой картой. Не знаю на счет входа, а выход дам без комиссии только через интернет банк и срок зачисления денег до 3-х банковских дней. Мне же надо через приложение Монобанка пополнять кредитку Монобанка и в таком случае будет комиссия 5 гривен + 1%. У меня есть пенсионная карта ТАСкомбанка и с неё такое зачисление денег на Монобанк мгновенное и вообще без комиссии. К сожалению, пенсионный фонд с 1 июня больше не работает с ТАСкомбанком, поэтому стал вопрос открытия альтернативной пенсионной карты в другом банке. Интересное предложение есть у БИС-банка, но они пока не работают с киевским пенсионным фондом, поэтому открыть данную карту пока отказываются. Раньше говорили, что с 1 июня, теперь говорят, что с 1 июля. Что скажут после 1 июля - неизвестно.Мне столько не надо. Достаточно 10 тыс/мес.