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Лучшая карта для
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Лучшая карта для получения пенсии
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:17

Re: Лучшая карта для получения пенсии

Знакомый из столицы мучается вопросом какой банк лучше выбрать для получения пенсий.

Желает, чтобы по карты были минимальные комиссии за нецелевые пополнения и P2P-переводы на другую банковскую карту. В идеале без комиссии + процент на остаток средств.

Прошу подсказать в какой банк смотреть. ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:36

  MASolomko написав:Знакомый из столицы мучается вопросом какой банк лучше выбрать для получения пенсий.

Желает, чтобы по карты были минимальные комиссии за нецелевые пополнения и P2P-переводы на другую банковскую карту. В идеале без комиссии + процент на остаток средств.

Прошу подсказать в какой банк смотреть. ;)


Раньше бы посоветовал Приват, но он скурвился к старым комиссиям добавил новые.

Под ваши потребности лучше всех подходит Альфа. Их социальный Комфорт очень хорош. 8% на остаток, вход-выход без комиссий, никаких условно-бесплатных условий. Единственно в чём проигрывает карта, это снятие в банкоматах без комиссии 30 тыс/мес в Привате анлим.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:27

  MASolomko написав:Знакомый из столицы мучается вопросом какой банк лучше выбрать для получения пенсий.

Я тот самый знакомый. :D Самое интересное, что в половине из этих банков, даже не знают, когда они начнут работать с пенсионным фондом.
Шутник
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:43

Re: Лучшая карта для получения пенсии

  Фантом написав:Под ваши потребности лучше всех подходит Альфа. Их социальный Комфорт очень хорош. 8% на остаток, вход-выход без комиссий, никаких условно-бесплатных условий.
Интересовался этой картой. Не знаю на счет входа, а выход дам без комиссии только через интернет банк и срок зачисления денег до 3-х банковских дней. Мне же надо через приложение Монобанка пополнять кредитку Монобанка и в таком случае будет комиссия 5 гривен + 1%. У меня есть пенсионная карта ТАСкомбанка и с неё такое зачисление денег на Монобанк мгновенное и вообще без комиссии. К сожалению, пенсионный фонд с 1 июня больше не работает с ТАСкомбанком, поэтому стал вопрос открытия альтернативной пенсионной карты в другом банке. Интересное предложение есть у БИС-банка, но они пока не работают с киевским пенсионным фондом, поэтому открыть данную карту пока отказываются. Раньше говорили, что с 1 июня, теперь говорят, что с 1 июля. Что скажут после 1 июля - неизвестно.
  Фантом написав:Единственно в чём проигрывает карта, это снятие в банкоматах без комиссии 30 тыс/мес
Мне столько не надо. Достаточно 10 тыс/мес.
Шутник
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:53

Re: Лучшая карта для получения пенсии

А СЕПом на моно из Альфы не дойдет? С Альфы на Альфу СЕПом идет бесплатно по регламенту 10/14/17.
jkl
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 01:26

Re: Лучшая карта для получения пенсии

  jkl написав:А СЕПом на моно из Альфы не дойдет? С Альфы на Альфу СЕПом идет бесплатно по регламенту 10/14/17.

Сколько по времени оно идет? Мгновенно или до трех банковских дней?
А вообще, хотелось бы через приложение Мони. Если что-то мудрить, то есть еще один способ без комиссии - просто снять в банкомате без и пополнить Моню рядом в IBox-е, но это геморно. С ТАСкомбанком все так замечательно работало и на тебе, договор с ПФ разорвали. Неужели нет никакой альтернативы ТАСкомбанку?
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 07:07

Re: Лучшая карта для получения пенсии

1. Та должно доходить почти сразу. Сейчас занимает мин 40 после регламентного времени (например, сделал заявку в 11, в 14 прошло, в 14.40 уже есть уведомление, что деньги на новом счете). Точно не 3 дня.

2. Через приложение мони проходит сразу, но надо проверить, что с тарифом Альфы за такой перевод с пенс карты. За перевод своих с Коннекта сняло нехилый комис (((((
jkl
 
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