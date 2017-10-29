Лучшая карта для получения пенсии

вас обманули, комиссия будет только если вы воспользуетесь сервисом самой альфы, сервисом мони - без комиссии, или "как это было в ТАСкомбанке".
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Пон 11 чер, 2018 15:46
вас обманули, комиссия будет только если вы воспользуетесь сервисом самой альфы, сервисом мони - без комиссии, или "как это было в ТАСкомбанке".
Додано: Нед 04 лис, 2018 15:59
Хочу возродить тему, а то, пробежав ее глазами, создается впечатление, что только "Приватбанк" - и никаких других альтернатив.
Вижу, писали, что "ТАСкомбанк" прекратил работать с пенсионным фондом.
Как я понимаю, это уже устаревшая информация.
Вот, что есть на их сайте:
Похоже, на текущий момент это лучшие условия из тех, что предлагают банки.
Интересно, а кроме "Приватбанка" и "ТАСкомбанка", есть еще интересные варианты пенсионных карт?
Додано: Нед 04 лис, 2018 20:04
ShtormK
Банк "Восток"
Не лучшая, но меня устраивает.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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