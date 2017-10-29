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Лучшая карта для
получения пенсии

Лучшая карта для получения пенсии
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:46

  Шутник написав:
  Stringer написав:если нужно мгновенно, да и ещё и на моню - вообще без проблем - привязываете карту к моне и вперёд.

Мне в банке сказали, что это будет стоить 5 гривен + 1% от суммы перевода, а меня интересует, что бы без комиссии, как это было в ТАСкомбанке.

вас обманули, комиссия будет только если вы воспользуетесь сервисом самой альфы, сервисом мони - без комиссии, или "как это было в ТАСкомбанке".
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:59

Хочу возродить тему, а то, пробежав ее глазами, создается впечатление, что только "Приватбанк" - и никаких других альтернатив.
Вижу, писали, что "ТАСкомбанк" прекратил работать с пенсионным фондом.

Как я понимаю, это уже устаревшая информация.
Вот, что есть на их сайте:
https://tascombank.ua/content/view/137/ ... g,russian/

Выплата пенсий и пособий
Пенсионная программа
ТАСКОМБАНК предлагает клиентам совершенно новые условия получения пенсии и социальных выплат!
С 1 августа по 31 декабря 2018 года приглашаем на обслуживание пенсионеров на акционных условиях!
Преимущества обслуживания:
10% годовых на остаток по счету в рамках тарифного плана Пакет услуг «Пенсионный» в ТАСКОМБАНК;
Дополнительный бонус + 2% к ставке при оформлении вклада «Стабильный» в национальной валюте сроком размещения 3,6,9 и 12 месяцев;
Дополнительный бонус — возврат средств на карту (кэшбек) 7 % от суммы покупок, которые осуществлены в аптеках при помощи пенсионной карты ТАСКОМБАНК;
Возможность бесплатно снимать средства в любое удобное для Вас время через сеть отделений и банкоматов ТАСКОМБАНКА, а также банкоматы любых других банков Украины;
Оформление бесплатной платежной карты;
Бесплатные расчеты картой за товары и услуги;
Круглосуточная служба поддержки клиентов.


Похоже, на текущий момент это лучшие условия из тех, что предлагают банки.

Интересно, а кроме "Приватбанка" и "ТАСкомбанка", есть еще интересные варианты пенсионных карт?
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:04

ShtormK
Банк "Восток"
https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-pensions

Не лучшая, но меня устраивает.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 07:58

  octopus написав:ShtormK
Банк "Восток"
https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-pensions

Не лучшая, но меня устраивает.

А карта выдается на 1 год или на дольше?
ShtormK
Журналіст
 
Повідомлень: 40
З нами з: 12.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1234
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