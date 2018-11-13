RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Лучшая карта для
получения пенсии

Лучшая карта для получения пенсии
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:46

  Шутник написав:
  Stringer написав:если нужно мгновенно, да и ещё и на моню - вообще без проблем - привязываете карту к моне и вперёд.

Мне в банке сказали, что это будет стоить 5 гривен + 1% от суммы перевода, а меня интересует, что бы без комиссии, как это было в ТАСкомбанке.

вас обманули, комиссия будет только если вы воспользуетесь сервисом самой альфы, сервисом мони - без комиссии, или "как это было в ТАСкомбанке".
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9794
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:59

Хочу возродить тему, а то, пробежав ее глазами, создается впечатление, что только "Приватбанк" - и никаких других альтернатив.
Вижу, писали, что "ТАСкомбанк" прекратил работать с пенсионным фондом.

Как я понимаю, это уже устаревшая информация.
Вот, что есть на их сайте:
https://tascombank.ua/content/view/137/ ... g,russian/

Выплата пенсий и пособий
Пенсионная программа
ТАСКОМБАНК предлагает клиентам совершенно новые условия получения пенсии и социальных выплат!
С 1 августа по 31 декабря 2018 года приглашаем на обслуживание пенсионеров на акционных условиях!
Преимущества обслуживания:
10% годовых на остаток по счету в рамках тарифного плана Пакет услуг «Пенсионный» в ТАСКОМБАНК;
Дополнительный бонус + 2% к ставке при оформлении вклада «Стабильный» в национальной валюте сроком размещения 3,6,9 и 12 месяцев;
Дополнительный бонус — возврат средств на карту (кэшбек) 7 % от суммы покупок, которые осуществлены в аптеках при помощи пенсионной карты ТАСКОМБАНК;
Возможность бесплатно снимать средства в любое удобное для Вас время через сеть отделений и банкоматов ТАСКОМБАНКА, а также банкоматы любых других банков Украины;
Оформление бесплатной платежной карты;
Бесплатные расчеты картой за товары и услуги;
Круглосуточная служба поддержки клиентов.


Похоже, на текущий момент это лучшие условия из тех, что предлагают банки.

Интересно, а кроме "Приватбанка" и "ТАСкомбанка", есть еще интересные варианты пенсионных карт?
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 136
З нами з: 12.05.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:04

ShtormK
Банк "Восток"
https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-pensions

Не лучшая, но меня устраивает.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3603
З нами з: 16.10.08
Подякував: 95 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 07:58

  octopus написав:ShtormK
Банк "Восток"
https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-pensions

Не лучшая, но меня устраивает.

А карта выдается на 1 год или на дольше?
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 136
З нами з: 12.05.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:38

  ShtormK написав:А карта выдается на 1 год или на дольше?
На 3 минимум (у меня).
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3603
З нами з: 16.10.08
Подякував: 95 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:13

  octopus написав:
  ShtormK написав:А карта выдается на 1 год или на дольше?
На 3 минимум (у меня).


Вот тут я еще вопрос задал, не подскажете?
viewtopic.php?p=4490240#p4490240
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 136
З нами з: 12.05.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:10

Re: Лучшая карта для получения пенсии

Сейчас вот думаю бабушку сегодня перевести, пока она злая на почту с ее задержками и скотским отношением. Бесплатное получение во всех банкоматах - musthave, +смс-уведомление.

Если бы ТАС 7% кешбека на аптеку оставил бы - выбрал бы их. Узнал, что акция была до 20 августа :( Предложили следить за новыми акциями)))
Еще вижу ПУМБ всекарта всепрост0% - выглядит норм на бумаге. Есть подводные камни?
Ну и ПРИВАТ с его простотой и удобством (пополнения семьей и платные). Там бесплатна допка на доверенное лицо. Мне главное видеть баланс и уведомлять бабушку - для этого же больше телефон нужен для входа в П24 или с картой это как-то тоже можно?
Slx
 
Повідомлень: 125
З нами з: 23.07.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:09

Re: Лучшая карта для получения пенсии

  Slx написав:Там бесплатна допка на доверенное лицо. Мне главное видеть баланс и уведомлять бабушку - для этого же больше телефон нужен для входа в П24 или с картой это как-то тоже можно?
Когда бабушке придет пенсия, то ей придет СМС с зачислением. Можно уведомление получать на электронную почту.

Если иметь драку, то по ней поступают уведомления, которые связаны с ней. Аналогично и с выпиской. Только баланс общий мветиться.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 08.03.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:54

Re: Лучшая карта для получения пенсии

Точно, укажу имейл свой - и все норм, если будет работать.
Slx
 
Повідомлень: 125
З нами з: 23.07.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Карта в руки
D2 » П'ят 06 кві, 2018 10:11
6 4490
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2019 16:53
Bosstone
Карта с 0% за снятие наличных. 1, 2
Sultan19 » Вів 18 гру, 2018 18:15
11 2028
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 04:37
swan forever
Карта с % на положительній баланс. 1, 2
Sultan19 » Вів 13 лис, 2018 10:44
15 3090
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 12:55
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.