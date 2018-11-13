вас обманули, комиссия будет только если вы воспользуетесь сервисом самой альфы, сервисом мони - без комиссии, или "как это было в ТАСкомбанке".
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 11 чер, 2018 15:46
вас обманули, комиссия будет только если вы воспользуетесь сервисом самой альфы, сервисом мони - без комиссии, или "как это было в ТАСкомбанке".
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Додано: Нед 04 лис, 2018 15:59
Хочу возродить тему, а то, пробежав ее глазами, создается впечатление, что только "Приватбанк" - и никаких других альтернатив.
Вижу, писали, что "ТАСкомбанк" прекратил работать с пенсионным фондом.
Как я понимаю, это уже устаревшая информация.
Вот, что есть на их сайте:
Похоже, на текущий момент это лучшие условия из тех, что предлагают банки.
Интересно, а кроме "Приватбанка" и "ТАСкомбанка", есть еще интересные варианты пенсионных карт?
Додано: Нед 04 лис, 2018 20:04
ShtormK
Банк "Восток"
Не лучшая, но меня устраивает.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 05 лис, 2018 07:58
А карта выдается на 1 год или на дольше?
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:38
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:13
Вот тут я еще вопрос задал, не подскажете?
viewtopic.php?p=4490240#p4490240
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:10
Re: Лучшая карта для получения пенсии
Сейчас вот думаю бабушку сегодня перевести, пока она злая на почту с ее задержками и скотским отношением. Бесплатное получение во всех банкоматах - musthave, +смс-уведомление.
Если бы ТАС 7% кешбека на аптеку оставил бы - выбрал бы их. Узнал, что акция была до 20 августа Предложили следить за новыми акциями)))
Еще вижу ПУМБ всекарта всепрост0% - выглядит норм на бумаге. Есть подводные камни?
Ну и ПРИВАТ с его простотой и удобством (пополнения семьей и платные). Там бесплатна допка на доверенное лицо. Мне главное видеть баланс и уведомлять бабушку - для этого же больше телефон нужен для входа в П24 или с картой это как-то тоже можно?
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:09
Re: Лучшая карта для получения пенсии
Когда бабушке придет пенсия, то ей придет СМС с зачислением. Можно уведомление получать на электронную почту.
Если иметь драку, то по ней поступают уведомления, которые связаны с ней. Аналогично и с выпиской. Только баланс общий мветиться.
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:54
Re: Лучшая карта для получения пенсии
Точно, укажу имейл свой - и все норм, если будет работать.
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