Лучшая карта для получения пенсии

Додано: Сер 04 вер, 2019 11:10

Сейчас вот думаю бабушку сегодня перевести, пока она злая на почту с ее задержками и скотским отношением. Бесплатное получение во всех банкоматах - musthave, +смс-уведомление.Если бы ТАС 7% кешбека на аптеку оставил бы - выбрал бы их. Узнал, что акция была до 20 августаПредложили следить за новыми акциями)))Еще вижу ПУМБ всекарта всепрост0% - выглядит норм на бумаге. Есть подводные камни?Ну и ПРИВАТ с его простотой и удобством (пополнения семьей и платные). Там бесплатна допка на доверенное лицо. Мне главное видеть баланс и уведомлять бабушку - для этого же больше телефон нужен для входа в П24 или с картой это как-то тоже можно?