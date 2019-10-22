Подниму тему, может кто-то пользуется Форвардбанка для получения пенсии, карта у них есть, а в списке их нет.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 03 чер, 2021 06:50
Подниму тему, может кто-то пользуется Форвардбанка для получения пенсии, карта у них есть, а в списке их нет.
Додано: Пон 12 лип, 2021 15:35
Re: Лучшая карта для получения пенсии
пользуюсь стандартной картой ощада. вроде норм
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