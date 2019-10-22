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Лучшая карта для
получения пенсии

Лучшая карта для получения пенсии
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 06:50

https://mof.gov.ua/uk/upovnovazheni-ban ... h-proektiv

Подниму тему, может кто-то пользуется Форвардбанка для получения пенсии, карта у них есть, а в списке их нет.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 15:35

Re: Лучшая карта для получения пенсии

пользуюсь стандартной картой ощада. вроде норм
Al123445
 
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Що зараз порадите?
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