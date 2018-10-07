Кто как покупает криптовалюты?

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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:51
поакуратніше із цьою дивною біржею -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 28 лип, 2018 19:00
greenozon Что касается торговли на бирже, то как раз через Yobit, комиссии великоваты, а так все отлично, а если торговля с кред плечом то через брокера Amarkets
Додано: Суб 11 сер, 2018 07:27
Производство / покупка биткойн
1/(54000/46000000) = 851
851/14= 60
60*1.5*24*30.5= 66 821 кВт / час для производства одного bitcoin
Числа выше понятны?
Как приобрести bitcoin юр.лицу на 20% дешевле чем физическому лицу ?
Вариант 1. Произвести Биткойн и поставить на баланс как нематериальный актив / программный код / цифровой актив Биткойн
Вариант 2. Купить у другого юр.лица
Договор купли продажи "цифрового актива"
И поставить на баланс.
Физическому лицу выгодней всего купить Биткойн на localbitcoin или в проверенного продавца в Телеграме
Додано: Суб 25 сер, 2018 00:06
самий доступний зараз спосіб. Ліквідність достатня щоб купити криптовалюти на 50,000-100,000 грн по адекватному курсі.
Додано: Нед 26 сер, 2018 15:28
Боти для добування бітка.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 28 сер, 2018 10:38
доречі є можливість продажу ВТС в обсягах від 1 до 20 ВТС за долларовий кеш. Західна Україна, можливо і інший регіон.
Додано: Суб 15 вер, 2018 18:25
2002max В скором времени, когда биток еще упадет можно купить криптовалюту. тогда и все альты посыпятся.
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