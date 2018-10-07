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Кто как покупает
криптовалюты?

Кто как покупает криптовалюты?
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:51

поакуратніше із цьою дивною біржею - http://yobitscam.com/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:00

greenozon Что касается торговли на бирже, то как раз через Yobit, комиссии великоваты, а так все отлично, а если торговля с кред плечом то через брокера Amarkets
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 сер, 2018 07:27

Производство / покупка биткойн

1/(54000/46000000) = 851
851/14= 60
60*1.5*24*30.5= 66 821 кВт / час для производства одного bitcoin

Числа выше понятны?

Как приобрести bitcoin юр.лицу на 20% дешевле чем физическому лицу ?

Вариант 1. Произвести Биткойн и поставить на баланс как нематериальный актив / программный код / цифровой актив Биткойн

Вариант 2. Купить у другого юр.лица
Договор купли продажи "цифрового актива"
И поставить на баланс.


Физическому лицу выгодней всего купить Биткойн на localbitcoin или в проверенного продавца в Телеграме
olesukr
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Повідомлення Додано: Суб 25 сер, 2018 00:06

https://kuna.io/
самий доступний зараз спосіб. Ліквідність достатня щоб купити криптовалюти на 50,000-100,000 грн по адекватному курсі.
2002max
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Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 15:28

Боти для добування бітка.

  Козак-характерник написав:Перевірені боти в Телеграм для добування біткоїна. :P Вже вивів 0,11 btc.

Заработай биткоин без вложений при помощи бота https://7-go.ru/FreeBitcoinSatoshiBot?start=446659 со стартовым промо-кодом code-superstart на 110000 Сатоши!


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На сьогодні баланс:
Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 10:38

доречі є можливість продажу ВТС в обсягах від 1 до 20 ВТС за долларовий кеш. Західна Україна, можливо і інший регіон.
2002max
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 18:25

2002max В скором времени, когда биток еще упадет можно купить криптовалюту. тогда и все альты посыпятся.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:03

Куда еще ему падать, уже хочется ту зе мун :D
sergiys2015
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