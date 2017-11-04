RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Нумізматика та Боністика
/
Распродажа
украинских монет НБУ

Распродажа украинских монет НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2017 15:37

Станом на 13/12/2017

Блістер 50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні (5 монет номіналом по 200000 карбованців): 50 р. Перемоги, Місто-герой Київ, Місто-герой Одеса, Місто-герой Севастополь, Місто-герой Керч - 1350 грн.

Сідней-2000 (4 монети): Потрійний стрибок, Паралельні бруси, Вітрильний спорт, Художня гімнастика - 750 грн.

2 грн. флора та фауна:
Любка дволиста (1999) – 450
Соня садова (1999) - 440
Зубр (2003) - 190
Морський коник (2003) - 180

2 грн. видані особистості:
Леонід Глібов (2002) - 230
Максим Рильський (2005) - 195
Сергій Всехсвятськиий (2005) - 180
Олександр Корнійчук (2005) - 180
Всеволод Голубович (2005) - 180
Олег Антонов (2006) - 100
Микола Стражеско (2006) - 45
Іван Франко (2006) – 45
Іван Огієнко (2007) - 45
Олег Ольжич (2007) - 45
Василь Стус (2008) - 45
Наталія Ужвій (2008) – 40
Василь Симоненко (2008) - 40
Павло Чубинський (2009) - 40
Богдан-Ігор Антонович (2009) - 40

2 грн. різне:
100 р. біосферного заповідника Асканія Нова (1998) – 170 грн.
100 р. Київському національному економічному університету (2006) - 45
100 р. Київському зоопарку (2008) - 60
165 р. Національному університету «Львівська політехніка» (2010) - 45
125 р. Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» (2010) - 45
350 р. Львівському національному університету імені Івана Франка (2011) – 45

5 грн. різне:
60 р. визволення Києва від фашистських загарбників (2003) - 295
Благовіщення (2008) - 95

5 грн. біметал:
XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (2007) - 90
60 р. Раді Європи (2009) - 65
Dinar
 
Повідомлень: 17
З нами з: 04.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 17:07

Змінилися ціни:

Блістер 50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні (5 монет номіналом по 200000 карбованців): 50 р. Перемоги, Місто-герой Київ, Місто-герой Одеса, Місто-герой Севастополь, Місто-герой Керч - 1400 грн.

Сідней-2000 (4 монети): Потрійний стрибок, Паралельні бруси, Вітрильний спорт, Художня гімнастика - 770 грн.
Dinar
 
Повідомлень: 17
З нами з: 04.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:41

Станом на 04/01/2018

2 грн. флора та фауна:
Любка дволиста (1999) – 450
Соня садова (1999) - 440
Зубр (2003) - 190
Морський коник (2003) - 180

2 грн. видані особистості:
Леонід Глібов (2002) - 230
Максим Рильський (2005) - 195
Сергій Всехсвятськиий (2005) - 180
Олександр Корнійчук (2005) - 180
Всеволод Голубович (2005) - 180
Олег Антонов (2006) - 100
Микола Стражеско (2006) - 45
Іван Франко (2006) – 45
Іван Огієнко (2007) - 45
Олег Ольжич (2007) - 45
Василь Стус (2008) - 45
Наталія Ужвій (2008) – 40
Василь Симоненко (2008) - 40
Павло Чубинський (2009) - 40
Богдан-Ігор Антонович (2009) - 40

2 грн. різне:
100 р. біосферного заповідника Асканія Нова (1998) – 170 грн.
100 р. Київському національному економічному університету (2006) - 45
100 р. Київському зоопарку (2008) - 60
165 р. Національному університету «Львівська політехніка» (2010) - 45
125 р. Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» (2010) - 45
350 р. Львівському національному університету імені Івана Франка (2011) – 45

5 грн. різне:
60 р. визволення Києва від фашистських загарбників (2003) - 295
Благовіщення (2008) - 95

5 грн. біметал:
XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (2007) - 90
60 р. Раді Європи (2009) - 65
Dinar
 
Повідомлень: 17
З нами з: 04.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:28

Станом на 18/01/2018

2 грн. флора та фауна:
Любка дволиста (1999) – 450
Соня садова (1999) - 440
Зубр (2003) - 200
Морський коник (2003) - 180

2 грн. видані особистості:
Леонід Глібов (2002) - 230
Максим Рильський (2005) - 195
Сергій Всехсвятськиий (2005) - 180
Олександр Корнійчук (2005) - 180
Всеволод Голубович (2005) - 180
Олег Антонов (2006) - 100
Микола Стражеско (2006) - 45
Іван Франко (2006) – 45
Іван Огієнко (2007) - 45
Олег Ольжич (2007) - 45
Василь Стус (2008) - 45
Богдан-Ігор Антонович (2009) - 40

2 грн. різне:
100 р. біосферного заповідника Асканія Нова (1998) – 170 грн.
100 р. Київському національному економічному університету (2006) - 45
100 р. Київському зоопарку (2008) - 60
165 р. Національному університету «Львівська політехніка» (2010) - 45
125 р. Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» (2010) - 45
350 р. Львівському національному університету імені Івана Франка (2011) – 45

5 грн. різне:
60 р. визволення Києва від фашистських загарбників (2003) - 295
Благовіщення (2008) - 95

5 грн. біметал:
XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (2007) - 90
60 р. Раді Європи (2009) - 65
Dinar
 
Повідомлень: 17
З нами з: 04.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 15:29

Станом на 03/02/2018

2 грн. флора та фауна:
Соня садова (1999) - 440
Зубр (2003) - 200
Морський коник (2003) - 180

2 грн. видані особистості:
Максим Рильський (2005) - 195
Сергій Всехсвятськиий (2005) - 180
Олександр Корнійчук (2005) - 180
Всеволод Голубович (2005) - 180
Олег Антонов (2006) - 100
Микола Стражеско (2006) - 45
Іван Франко (2006) – 45
Іван Огієнко (2007) - 45
Олег Ольжич (2007) - 45
Василь Стус (2008) - 45
Богдан-Ігор Антонович (2009) - 40

2 грн. різне:
100 р. біосферного заповідника Асканія Нова (1998) – 170 грн.
100 р. Київському національному економічному університету (2006) - 45
100 р. Київському зоопарку (2008) - 60
165 р. Національному університету «Львівська політехніка» (2010) - 45
125 р. Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» (2010) - 45
350 р. Львівському національному університету імені Івана Франка (2011) – 45

5 грн. різне:
60 р. визволення Києва від фашистських загарбників (2003) - 295
Благовіщення (2008) - 95

5 грн. біметал:
XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (2007) - 90
60 р. Раді Європи (2009) - 65
Dinar
 
Повідомлень: 17
З нами з: 04.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:34

Dinar Доброго дня. Чи є у Вас в наявності і яка ціна на Блістер 50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні (5 монет номіналом по 200000 карбованців): 50 р. Перемоги, Місто-герой Київ, Місто-герой Одеса, Місто-герой Севастополь, Місто-герой Керч
dima_rafa1l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:46

  dima_rafa1l написав:Dinar Доброго дня. Чи є у Вас в наявності і яка ціна на Блістер 50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні (5 монет номіналом по 200000 карбованців): 50 р. Перемоги, Місто-герой Київ, Місто-герой Одеса, Місто-герой Севастополь, Місто-герой Керч


:) Зараз на аукціоні Віоліті є в наявності 1515 грн.
aleks-kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 362
З нами з: 16.08.07
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор, aleks-kiev

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Предлагаю коллекцию монет Украины 1992 г
Тарас888 » Вів 06 лют, 2018 15:50
0 984
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 15:50
Тарас888
Продаж Пам'ятних монет та банкнот України. Річні набори НБУ
stylcomua » Чет 16 лис, 2017 15:45
0 1081
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 15:45
stylcomua
Продам набор британских монет 2009 г.
Dinar » Суб 04 лис, 2017 23:16
0 832
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лис, 2017 23:16
Dinar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66931)
30.01.2019 18:02
Рынок ОВГЗ (338)
30.01.2019 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.