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фінансові ринки та послуги / Нумізматика та Боністика / Буклети НБУ Буклети НБУ + Додати

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на тему Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.

Додано: Вів 25 кві, 2023 18:24 Буклети НБУ Куплю буклети НБУ до пам'ятних монет України перших років карбування. Перелік цікавлячих додаю:



1995

Богдан Хмельницький (мельхіор, буклет на українській та англійській)



1996

10 років Чорнобильській аварії (буклет на українській)

100 років Олімпійським іграм сучасності (буклет на англійській)

Михайло Грушевський (буклет на українській)

Десятинна церква (буклет на українській)

Богдан Хмельницький (срібло, буклет на українській)

5 років незалежності України (буклет на українській)

Оранта (буклет на англійській)

Петро Могила (буклет на українській та англійській)

Києво-Печерська лавра (буклет на українській та англійській)

Тарас Шевченко (буклет на українській та англійській)



1997

Соломія Крушельницька (буклет на українській та англійській)

Юрій Кондратюк (буклет на англійській)

Перша річниця конституції (буклет на українській)

Монети України (буклет на українській та англійській)

Спаський собор у Чернігові (буклет на англійській)



1998

Володимир Сосюра (буклет на українській та англійській)



1999

900 років Новгород-Сіверському князівству



2000

Прісноводний краб



2003

Народні музичні інструменти - Бандура



2004

250 років місту Кіровоград

2500 років місту Балаклава



По буклетам 1995-1998 розгляну будь які пропозиції 0682752239 вайбер Zevs Повідомлень: 2 З нами з: 24.04.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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