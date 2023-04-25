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Буклети НБУ

Буклети НБУ
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 18:24

Буклети НБУ

Куплю буклети НБУ до пам'ятних монет України перших років карбування. Перелік цікавлячих додаю:

1995
Богдан Хмельницький (мельхіор, буклет на українській та англійській)

1996
10 років Чорнобильській аварії (буклет на українській)
100 років Олімпійським іграм сучасності (буклет на англійській)
Михайло Грушевський (буклет на українській)
Десятинна церква (буклет на українській)
Богдан Хмельницький (срібло, буклет на українській)
5 років незалежності України (буклет на українській)
Оранта (буклет на англійській)
Петро Могила (буклет на українській та англійській)
Києво-Печерська лавра (буклет на українській та англійській)
Тарас Шевченко (буклет на українській та англійській)

1997
Соломія Крушельницька (буклет на українській та англійській)
Юрій Кондратюк (буклет на англійській)
Перша річниця конституції (буклет на українській)
Монети України (буклет на українській та англійській)
Спаський собор у Чернігові (буклет на англійській)

1998
Володимир Сосюра (буклет на українській та англійській)

1999
900 років Новгород-Сіверському князівству

2000
Прісноводний краб

2003
Народні музичні інструменти - Бандура

2004
250 років місту Кіровоград
2500 років місту Балаклава

По буклетам 1995-1998 розгляну будь які пропозиції 0682752239 вайбер
Zevs
 
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З нами з: 24.04.23
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