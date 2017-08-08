Акції від «Кредобанку»

Купуйте щось на OLX, сплачуйте онлайн карткою Mastercard і отримайте безкоштовну доставку з Justin.
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Розраховуйтеся карткою Mastercard® Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua Обмінюйте 1 золотий бал або 10 срібних балів на участь у промо Отримуйте можливість виграти брендовану валізу або ж одну з трьох подорожей з «Орел і Решка» Не зволікайте ― продовжуйте своє літо разом із Mastercard.
На сайті shop.silpo.ua або в додатку Сільпо виберіть товари на суму від 1250 грн. Вкажіть зручний спосіб доставки: швидка, планова чи самовивіз. Оплатіть замовлення карткою Mastercard на сайті shop.silpo.ua / у додатку Сільпо / кур'єру / на касі. Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення. Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1−5 робочих днів з моменту здійснення покупки. Акція діє з 02.08.2021 р. по 31.08.2021 р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх міста України, де доступна послуга доставки й самовивозу «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1250 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів https://kredobank.com.ua/private/kartky ... i-rakhunok
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