Акції від «Кредобанку»

Купуйте щось на OLX, сплачуйте онлайн карткою Mastercard і отримайте безкоштовну доставку з Justin.
Як скористатися пропозицією:
Зареєструйтесяя на сайті OLX або увійти в свій профіль; Оберіть товари і оплатіть онлайн карткою Mastercard® через OLX Доставка; Отримайте безкоштовну OLX Доставка при виборі способу доставки Justin. Акція діє з 19.07.2021 до 15.08.2021 включно. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
Вирушайте з командою улюбленого тревел-шоу «Орел і Решка» в захоплюючу подорож.
Що для цього треба?
Розраховуйтеся карткою Mastercard® Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua Обмінюйте 1 золотий бал або 10 срібних балів на участь у промо Отримуйте можливість виграти брендовану валізу або ж одну з трьох подорожей з «Орел і Решка» Не зволікайте ― продовжуйте своє літо разом із Mastercard.
На сайті shop.silpo.ua або в додатку Сільпо виберіть товари на суму від 1250 грн. Вкажіть зручний спосіб доставки: швидка, планова чи самовивіз. Оплатіть замовлення карткою Mastercard на сайті shop.silpo.ua / у додатку Сільпо / кур'єру / на касі. Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення. Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1−5 робочих днів з моменту здійснення покупки. Акція діє з 02.08.2021 р. по 31.08.2021 р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх міста України, де доступна послуга доставки й самовивозу «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1250 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів https://kredobank.com.ua/private/kartky ... i-rakhunok
Насолоджуйтеся літом на максимум! Драйвовий відпочинок, безмежні розваги та просто чудовий настрій — все це на території ВДНГ вже зараз. На вас чекають: тропічна ферма «Планета метеликів», велопрокати, батутні арени, контактний зоопарк, дитячий Smart-майданчик, басейн, мотузковий парк та навіть лазертаг!
Як скористатися пропозицією? Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®. Замовляйте квитки до найкращих локацій ВДНГ за привабливою ціною в балах. Поспішайте, кількість квитків обмежена.
Додайте в своє життя заміські пригоди з козотерапією, сироварінням та іншими природними цікавинками. Відкривайте осінь туром на Доообру ферму. На фермі на вас чекають наймиліші ручні кізоньки, найсмачніший обід та вечеря на свіжому повітрі із фермерських продуктів «Лавки Традицій». Теплі спогади та +500 знімків у галереї телефону гарантовані.
Беріть участь в розіграші від Mastercard Більше однієї з десяти поїздок для двох та проведіть незабутній день на Доообрій фермі.
Адреса ферми: село Івки, Богуславський район, Київська область Дата: 04 вересня 2021 Час: 10:00 — 20:00
Як скористатися пропозицією накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard® обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші; вигравайте одну з десяти подорожей на двох. Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.
Залишайте згадки про ваші подорожі перед очима й плануйте нові до незвіданих куточків світу сміливіше! Беріть участь у розіграші від Mastercard Більше й отримуйте можливість виграти настінну дерев’яну мапу світу від українського бренду Enjoy the Wood™, яка стане чудовим доповненням вашого інтер'єру та надихатиме до нових подорожей!
Як скористатися пропозицією: Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua; Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®; Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші однієї із 25-ти декоративних мап світу. Що більше балів ви обміняєте, то вищі ваші шанси на виграш.
Enjoy the Wood™ — один із фіналістів проекту Mastercard «Більше для бізнесу», мета якого — підтримати малий та середній бізнес в Україні.
Літо не закінчиться, поки ви не зустрінете свою незабутню пригоду — шукайте яскравих вражень в Карпатських горах, на чорноморських пляжах чи в наметі над річкою з Mastercard та Кредобанк! Як слід підготуватися допоможуть експерти з туристичного спорядження Gorgany.
Із 05.08.21 до 05.09.2021 обмінюйте бали в програмі Mastercard Більше й беріть участь у розіграші подарункових сертифікатів на 1000 та 5000 грн від магазину пригод Gorgany на придбання одягу, взуття чи спорядження для комфортних мандрівок.
Вигравайте iPhone, Apple Watch або AirPods за безконтактні розрахунки в смартфоні.
Що потрібно? Якщо коротко — вам потрібно розрахуватися карткою Mastercard від KredoBank через Apple Pay або Google Pay у своєму смартфоні чи годиннику. Якщо детальніше, то:
мати відкриту картку Mastercard в Кредобанку або оформити та активувати картку впродовж цієї акції; підключити картку до NFC-гаманця Apple Pay/Google Pay у своєму ґаджеті; здійснити щонайменше одну оплату карткою в Apple Pay або Google Pay, на суму від 200 гривень. Важлива умова! Участь в акції мають право взяти лише учасники, які отримали текстове — Viber або SMS — повідомлення, про умови проведення акції, на вказаний при реєстрації картки номер мобільного телефону. Якщо ви не отримували від KredoBank такого повідомлення у Viber або SMS — ви участі в акції не берете.
Коли? Акція триває з 16 серпня 2021 року до 16 жовтня 2021 року та складається з двох етапів:
з 16 серпня 2021 р. до 16 вересня 2021 р. з 17 вересня 2021 р. до 16 жовтня 2021 р. Розраховуйтеся згідно з вказаними вище умовами хоча б один раз впродовж етапів акції. Кількість розрахунків необмежена.
За що? За призи. Серед тих, хто виконає умови акції ми розігруємо: