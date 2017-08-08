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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 12:56

Безкоштовна доставка товарів на OLX з карткою Mastercard

Купуйте щось на OLX, сплачуйте онлайн карткою Mastercard і отримайте безкоштовну доставку з Justin.

Як скористатися пропозицією:

Зареєструйтесяя на сайті OLX або увійти в свій профіль;
Оберіть товари і оплатіть онлайн карткою Mastercard® через OLX Доставка;
Отримайте безкоштовну OLX Доставка при виборі способу доставки Justin.
Акція діє з 19.07.2021 до 15.08.2021 включно.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
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Повідомлень: 2244
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:47

Вирушайте разом із Mastercard та «Орел і Решка» у подорож

Вирушайте з командою улюбленого тревел-шоу «Орел і Решка» в захоплюючу подорож.

Що для цього треба?

Розраховуйтеся карткою Mastercard®
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua
Обмінюйте 1 золотий бал або 10 срібних балів на участь у промо
Отримуйте можливість виграти брендовану валізу або ж одну з трьох подорожей з «Орел і Решка»
Не зволікайте ― продовжуйте своє літо разом із Mastercard.

Акція діє з 01.08.2021 по 30.09.2021 на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... u-podorozh
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Повідомлень: 2244
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:25

Платіть карткою Mastercard® на shop.silpo.ua або в додатку

10 000 балів у подарунок за оплати з Mastercard®.

Як скористатись пропозицією

На сайті shop.silpo.ua або в додатку Сільпо виберіть товари на суму від 1250 грн.
Вкажіть зручний спосіб доставки: швидка, планова чи самовивіз.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard на сайті shop.silpo.ua / у додатку Сільпо / кур'єру / на касі.
Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення.
Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1−5 робочих днів з моменту здійснення покупки.
Акція діє з 02.08.2021 р. по 31.08.2021 р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх міста України, де доступна послуга доставки й самовивозу «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1250 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... i-rakhunok
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Повідомлень: 2244
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:43

Онлайн-шопінг з продовженням

Запрошуємо на онлайн-шопінг з продовженням!

Купувати на EVA.UA — саме задоволення, а з Mastercard ви можете це задоволення розтягнути, вигравши подарунковий сертифікат на 500 грн!

Треба всього лише оплатити онлайн-замовлення на EVA.UA на суму від 500 гривень карткою Mastercard®, щоб узяти участь у розіграші й отримати ще півтисячі гривень для нових приємних покупок.

Акція діє з 26.07.2021 до 31.08.2021 включно на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій, визначених законодавством України, та території проведення ООС.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ovzhennyam
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Повідомлень: 2244
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:45

Надихайтеся та розважайтеся на ВДНГ

Насолоджуйтеся літом на максимум! Драйвовий відпочинок, безмежні розваги та просто чудовий настрій — все це на території ВДНГ вже зараз. На вас чекають: тропічна ферма «Планета метеликів», велопрокати, батутні арени, контактний зоопарк, дитячий Smart-майданчик, басейн, мотузковий парк та навіть лазертаг!

Як скористатися пропозицією?
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®.
Замовляйте квитки до найкращих локацій ВДНГ за привабливою ціною в балах.
Поспішайте, кількість квитків обмежена.

Місце надання пропозиції: ВДНГ, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ya-na-vdng
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:46

Мандруємо на Доообру ферму з Лавкою Традицій Сільпо

Додайте в своє життя заміські пригоди з козотерапією, сироварінням та іншими природними цікавинками. Відкривайте осінь туром на Доообру ферму. На фермі на вас чекають наймиліші ручні кізоньки, найсмачніший обід та вечеря на свіжому повітрі із фермерських продуктів «Лавки Традицій». Теплі спогади та +500 знімків у галереї телефону гарантовані.

Беріть участь в розіграші від Mastercard Більше однієї з десяти поїздок для двох та проведіть незабутній день на Доообрій фермі.

Адреса ферми: село Івки, Богуславський район, Київська область
Дата: 04 вересня 2021
Час: 10:00 — 20:00

Як скористатися пропозицією
накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®
обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;
вигравайте одну з десяти подорожей на двох.
Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Акція триває з 05.08.2021 по 24.08.2021 року.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ard-bilshe
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Повідомлень: 2244
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:48

Покажіть, як ви підкорюєте світ!

Залишайте згадки про ваші подорожі перед очима й плануйте нові до незвіданих куточків світу сміливіше! Беріть участь у розіграші від Mastercard Більше й отримуйте можливість виграти настінну дерев’яну мапу світу від українського бренду Enjoy the Wood™, яка стане чудовим доповненням вашого інтер'єру та надихатиме до нових подорожей!

Як скористатися пропозицією:
Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®;
Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші однієї із 25-ти декоративних мап світу.
Що більше балів ви обміняєте, то вищі ваші шанси на виграш.

Enjoy the Wood™ — один із фіналістів проекту Mastercard «Більше для бізнесу», мета якого — підтримати малий та середній бізнес в Україні.

Акція діє з 15.08.2021 по 15.09.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... uyete-svit
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Повідомлень: 2244
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:22

Знайдіть свою пригоду!

Літо не закінчиться, поки ви не зустрінете свою незабутню пригоду — шукайте яскравих вражень в Карпатських горах, на чорноморських пляжах чи в наметі над річкою з Mastercard та Кредобанк! Як слід підготуватися допоможуть експерти з туристичного спорядження Gorgany.

Із 05.08.21 до 05.09.2021 обмінюйте бали в програмі Mastercard Більше й беріть участь у розіграші подарункових сертифікатів на 1000 та 5000 грн від магазину пригод Gorgany на придбання одягу, взуття чи спорядження для комфортних мандрівок.

Що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш!
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... yu-prygodu
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Повідомлень: 2244
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:14

iPhone 12 за розрахунки в смартфоні

Вигравайте iPhone, Apple Watch або AirPods за безконтактні розрахунки в смартфоні.

Що потрібно?
Якщо коротко — вам потрібно розрахуватися карткою Mastercard від KredoBank через Apple Pay або Google Pay у своєму смартфоні чи годиннику. Якщо детальніше, то:

мати відкриту картку Mastercard в Кредобанку або оформити та активувати картку впродовж цієї акції;
підключити картку до NFC-гаманця Apple Pay/Google Pay у своєму ґаджеті;
здійснити щонайменше одну оплату карткою в Apple Pay або Google Pay, на суму від 200 гривень.
Важлива умова! Участь в акції мають право взяти лише учасники, які отримали текстове — Viber або SMS — повідомлення, про умови проведення акції, на вказаний при реєстрації картки номер мобільного телефону. Якщо ви не отримували від KredoBank такого повідомлення у Viber або SMS — ви участі в акції не берете.

Коли?
Акція триває з 16 серпня 2021 року до 16 жовтня 2021 року та складається з двох етапів:

з 16 серпня 2021 р. до 16 вересня 2021 р.
з 17 вересня 2021 р. до 16 жовтня 2021 р.
Розраховуйтеся згідно з вказаними вище умовами хоча б один раз впродовж етапів акції. Кількість розрахунків необмежена.

За що?
За призи. Серед тих, хто виконає умови акції ми розігруємо:

Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256GB (2 штуки)
Apple Watch Series 6 44 mm (4 штуки)
Apple AirPods Pro (4 штуки)
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... te-mobilno
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:19

Більше від малого бізнесу

Долучайтеся до спільної ініціативи від Mastercard і Кредобанку та підтримуйте місцевих підприємців! Цікаві й вигідні пропозиції від локальних компаній зібрані для вас у каталозі Mastercard Більше. Кожен із вас може підтримати малий бізнес покупкою, отримуючи натомість приємні знижки, бонуси та подарунки!

Великі справи починаються з малих кроків, великий світ створюється малими діями. Так і наші щоденні зручності створюються малим бізнесом. Це кав’ярня на розі, ремонт парасольок або доставка води в квартиру.

Mastercard і Кредобанк вдячні кожному, хто підтримує малий бізнес, купуючи в наших партнерів товари та послуги. Кожна ваша найменша покупка дозволяє нам разом робити велику справу, даючи малому бізнесу додатковий поштовх для розвитку. Натомість у вашому житті з’являється більше комфорту і ви ще й маєте вигоду з кожної пропозиції.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... stercard-r
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