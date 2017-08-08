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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:45

-50% на поїздки в аеропорт та назад

Що може бути кращим за яскраві мандрівки — тільки якщо вони починаються з Uklon та Mastercard! З 16 серпня замовляйте авто в аеропорт чи з аеропорту та гарантовано отримуйте 50% знижки за розрахунки преміальною карткою Elite Mastercard®.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно:
Завантажити чи відкрити додаток Uklon.
Додати до гаманця у додатку Uklon преміальну картку Elite від Кредобанку.
Викликати авто в аеропорт чи назад та автоматично отримати знижку на поїздку.
Знижка актуальна на трансфери в/з таких аеропортів України: МА «Бориспіль», МА «Київ», МА «Одеса», МА «Дніпро», МА «Запоріжжя», МА «Львів», МА «Харків».

Знижка доступна для власників преміальної картки Elite Mastercard®, емітованої Кредобанком.

Максимальна кількість поїздок на місяць за одним маршрутом — 2. Під маршрутом мається на увазі поїздка «в» аеропорт чи «з» аеропорту. За місяць учасник може 2 (двічі) поїхати в аеропорт та 2 (двічі) повернутися з аеропорту зі знижкою.

Максимальна знижка на 1 поїздку «в» або «з» відповідного аеропорту може бути не більше 2000,00 грн. Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.

Пропозиція діє з 16.08.2021 р. до 31.12.2021 р
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... y-kartkamy
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Повідомлень: 2256
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:05

Із Mastercard - OLX Доставка безкоштовна!

За оплати з Mastercard отримуйте OLX Доставка безкоштовно!

Як скористатися пропозицією:
Зареєструйся на сайті OLX або увійдіть у свій профіль.
Виберіть товари в категоріях «Одяг», «Взуття» та «Дитячий світ» і оплатіть онлайн карткою Mastercard.
Отримайте OLX Доставка із Новою Поштою безкоштовно.
Акція діє з 23.08.2021р. по 03.10.2021р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України. Пропозиція діє для категорій «Одяг», «Взуття» та «Дитячий світ».
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... zkoshtovna
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:07

Творіть добро разом із Mastercard і McDonald's!

Платіть смартфоном із Mastercard® у мережі закладів McDonald’s, і з кожної вашої оплати 1 гривня буде перерахована на утримання Сімейних кімнат у дитячих лікарнях України.

Деталі - на mastercard.ua та rmhc.org.ua

Оплачуючи безконтактно карткою Mastercard (у смартфоні, смарт-годиннику чи смарт-браслеті) будь-яке замовлення на будь-яку суму в закладах МакДональдз в Україні, 1 грн (без ПДВ) перераховуватиметься на підтримку благодійної програми «Долонька Щастя». Перерахунок здійснює ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» після завершення акції та на підставі звіту, наданого компанією Mastercard за період акції. Вартість замовлення розраховується відповідно до цін, встановлених у закладах.

Акція діє з 26 серпня по 30 вересня 2021 року включно в усіх закладах МакДональдз в Україні.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mcdonald-s
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:09

Річний абонемент від Mastercard та Кредобанк

Користуватися авто тим приємніше, чим менше при цьому треба думати про гроші. Разом із Mastercard та Кредобанк ваші поїздки стануть іще комфортнішими — з 1 до 30 вересня 2021 року реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, обмінюйте бали та отримайте один із 10 річних абонементів чи один із 200 промокодів на 200 грн від сервісу виклику авто Uklon!

Що більше балів обміняєте, то вищі ваші шанси на отримання подарунка. Річні абонементи Uklon гарантовано дістануться першим 10 учасникам, які списали найбільшу кількість балів. Наступні 200 учасників з найбільшою кількістю списаних балів отримають промокоди на 200 грн.

Пропозиція дійсна з 01.09.21 до 30.09.21.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -kredobank
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
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