Акції від «Кредобанку»

Що може бути кращим за яскраві мандрівки — тільки якщо вони починаються з Uklon та Mastercard! З 16 серпня замовляйте авто в аеропорт чи з аеропорту та гарантовано отримуйте 50% знижки за розрахунки преміальною карткою Elite Mastercard®.
Щоб скористатися пропозицією, необхідно: Завантажити чи відкрити додаток Uklon. Додати до гаманця у додатку Uklon преміальну картку Elite від Кредобанку. Викликати авто в аеропорт чи назад та автоматично отримати знижку на поїздку. Знижка актуальна на трансфери в/з таких аеропортів України: МА «Бориспіль», МА «Київ», МА «Одеса», МА «Дніпро», МА «Запоріжжя», МА «Львів», МА «Харків».
Знижка доступна для власників преміальної картки Elite Mastercard®, емітованої Кредобанком.
Максимальна кількість поїздок на місяць за одним маршрутом — 2. Під маршрутом мається на увазі поїздка «в» аеропорт чи «з» аеропорту. За місяць учасник може 2 (двічі) поїхати в аеропорт та 2 (двічі) повернутися з аеропорту зі знижкою.
Максимальна знижка на 1 поїздку «в» або «з» відповідного аеропорту може бути не більше 2000,00 грн. Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.
За оплати з Mastercard отримуйте OLX Доставка безкоштовно!
Як скористатися пропозицією: Зареєструйся на сайті OLX або увійдіть у свій профіль. Виберіть товари в категоріях «Одяг», «Взуття» та «Дитячий світ» і оплатіть онлайн карткою Mastercard. Отримайте OLX Доставка із Новою Поштою безкоштовно. Акція діє з 23.08.2021р. по 03.10.2021р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України. Пропозиція діє для категорій «Одяг», «Взуття» та «Дитячий світ». https://kredobank.com.ua/private/kartky ... zkoshtovna
Платіть смартфоном із Mastercard® у мережі закладів McDonald’s, і з кожної вашої оплати 1 гривня буде перерахована на утримання Сімейних кімнат у дитячих лікарнях України.
Деталі - на mastercard.ua та rmhc.org.ua
Оплачуючи безконтактно карткою Mastercard (у смартфоні, смарт-годиннику чи смарт-браслеті) будь-яке замовлення на будь-яку суму в закладах МакДональдз в Україні, 1 грн (без ПДВ) перераховуватиметься на підтримку благодійної програми «Долонька Щастя». Перерахунок здійснює ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» після завершення акції та на підставі звіту, наданого компанією Mastercard за період акції. Вартість замовлення розраховується відповідно до цін, встановлених у закладах.
Користуватися авто тим приємніше, чим менше при цьому треба думати про гроші. Разом із Mastercard та Кредобанк ваші поїздки стануть іще комфортнішими — з 1 до 30 вересня 2021 року реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, обмінюйте бали та отримайте один із 10 річних абонементів чи один із 200 промокодів на 200 грн від сервісу виклику авто Uklon!
Що більше балів обміняєте, то вищі ваші шанси на отримання подарунка. Річні абонементи Uklon гарантовано дістануться першим 10 учасникам, які списали найбільшу кількість балів. Наступні 200 учасників з найбільшою кількістю списаних балів отримають промокоди на 200 грн.
Скільки крутих кінопрем'єр заплановано на цю осінь — отже, запасаємося попкорном! Купуючи квитки в мобільному додатку Multiplex, оплачуйте їх карткою Mastercard та отримайте промокод 25 грн на улюблений снек кіноманів. Обирайте собі до смаку з 12 різних видів попкорну та гарного вам перегляду!
Як скористатися пропозицією: Увійдіть до мобільного додатку Multiplex та оберіть кінотеатр і сеанс. Обреріть спосіб оплати «Платіжні картки» та розрахуйтеся карткою Mastercard. Отримайте промокод 25 грн на попкорн. Акція діє з 01.09.2021 по 30.09.2021 включно у всіх кінотеатрах мережі Multiplex, окрім кінотеатрів: «Промінь» (Луцьк), «Любава» (Черкаси), «Дніпро Плаза» (Черкаси). https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -multiplex
Тепер онлайн-шопінг стає іще приємнішим! Адже за оплати з Mastercard доставка замовлень з EVA.UA абсолютно безкоштовна.
Як скористатися пропозицією: Зареєструйтеся на сайті EVA.UA та увійдіть у свій профіль. Виберіть товари й оплатіть онлайн карткою Mastercard. Отримайте безкоштовну доставку вашого замовлення. Акція діє з 01.09.2021 до 31.09.2021 включно на всі території України, за винятком тимчасово окупованих територій, визначених законодавством України, та території проведення ООС. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... a-dostavky
Ваша безкоштовна доставка за оплати з Mastercard®!
Як скористатись пропозицією На сайті zakaz.atbmarket.com виберіть товари на суму від 300 грн і вагою до 15 кг. Оплатіть замовлення карткою Mastercard. Очікуйте на безкоштовну доставку замовлення, але не більше ніж одну доставку на день. Акція діє в інтернет-магазині АТБ з 13.09.2021 р. по 30.09.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовна доставка замовлення можлива один раз на день. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -usikh-ruk
У 10 разів більше балів із Mastercard! Оплачуйте покупки карткою Mastercard® в онлайн-магазині shop.fora.ua — отримуйте в 10 разів більше балів у програмі лояльності Фора club.
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