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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:36

Ваша тотальна краса з Mastercard та EVA.UA

Тепер ваш онлайн шопінг — насправді на стилі! Бо кожна, хто дбає про свою красу на EVA.UA за допомогою Mastercard — може виграти 1 із 15 супер випрямлячів для волосся Dyson Corrale.

Щоб скористатися пропозицією:
Зареєструйтеся на eva.ua та увійдіть у свій профіль.
Оберіть бажані товари вартістю від 600 грн і сплатіть онлайн карткою Mastercard.
Вигравайте випрямляч волосся Dyson Corrale.
Акція діє з 01.10.2021 до 31.10.2021 включно на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, визначених законодавством України, та території проведення ООС.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -ta-eva-ua
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Повідомлень: 2320
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:16

Крутіть круте кіно вдома

Виграйте один з 3 Smart телевізорів Sumsung діагоналю 55' для домашнього кінотеатру.

Дивіться кіно із максимальним комфортом — разом із Mastercard та Кредобанк ви самі зможете обирати час і місце, та насолоджуватися улюбленими фільмами навіть не виходячи із дому.

З 01.10.2021 до 30.11.2021 реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся онлайн карткою Mastercard і вигравайте круті подарунки для домашніх кінопереглядів.

Акція діє на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... kino-vdoma
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:18

Вигравайте омріяний відпочинок у Домінікані з KredoBank

Тропічний рай з білим піском і бірюзовими водами Карибського моря чекає на вас. Пориньте в цю надзвичайну пригоду ― беріть участь у розіграші від KredoBank та Mastercard Більше й отримайте можливість виграти незабутній відпочинок для двох у сонячній Домінікані.

Що потрібно:
Реєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua.
Розраховуйтеся карткою KredoBank і накопичуйте бали.
Обмінюйте 100 золотих балів на участь в акції.
Автоматично беріть участь в розіграші та чекайте на результати.
Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Що розігруємо:
Серед тих, хто візьме участь в акції ми розіграємо відпочинок у Домінікані восени/взимку 2021 року тривалістю 10 календарних днів, до якої входить: проживання для двох осіб в готелі, сніданки, страхування, переліт.

Наприкінці акції, окрім головного переможця, ми визначимо Топ-15 учасників акції, які здійснять найбільшу кількість замовлень спеціальної пропозиції та подаруємо 15 яскравих валіз для ваших незабутніх подорожей!

Коли?
Акція діє з 18 жовтня 2021 року до 18 листопада 2021 року включно

Акція діє на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ard-bilshe
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
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