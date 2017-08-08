Акції від «Кредобанку»

Тепер ваш онлайн шопінг — насправді на стилі! Бо кожна, хто дбає про свою красу на EVA.UA за допомогою Mastercard — може виграти 1 із 15 супер випрямлячів для волосся Dyson Corrale.
Щоб скористатися пропозицією: Зареєструйтеся на eva.ua та увійдіть у свій профіль. Оберіть бажані товари вартістю від 600 грн і сплатіть онлайн карткою Mastercard. Вигравайте випрямляч волосся Dyson Corrale. Акція діє з 01.10.2021 до 31.10.2021 включно на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, визначених законодавством України, та території проведення ООС. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -ta-eva-ua
Тропічний рай з білим піском і бірюзовими водами Карибського моря чекає на вас. Пориньте в цю надзвичайну пригоду ― беріть участь у розіграші від KredoBank та Mastercard Більше й отримайте можливість виграти незабутній відпочинок для двох у сонячній Домінікані.
Що потрібно: Реєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua. Розраховуйтеся карткою KredoBank і накопичуйте бали. Обмінюйте 100 золотих балів на участь в акції. Автоматично беріть участь в розіграші та чекайте на результати. Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.
Що розігруємо: Серед тих, хто візьме участь в акції ми розіграємо відпочинок у Домінікані восени/взимку 2021 року тривалістю 10 календарних днів, до якої входить: проживання для двох осіб в готелі, сніданки, страхування, переліт.
Наприкінці акції, окрім головного переможця, ми визначимо Топ-15 учасників акції, які здійснять найбільшу кількість замовлень спеціальної пропозиції та подаруємо 15 яскравих валіз для ваших незабутніх подорожей!
Коли? Акція діє з 18 жовтня 2021 року до 18 листопада 2021 року включно