Акції від «Кредобанку»

Додано: Чет 09 гру, 2021 11:35

В інтернет-магазині ROZETKA знайдеться все: електроніка, побутова техніка, одяг та взуття, аксесуари і товари для дому.Тепер онлайн-шопінг став ще вигіднішим. Отримайте 7% бонусів на свій бонусний рахунок при покупці товарів із карткою Visa. Акція діє лише на товари ROZETKA і поширюється на певний перелік товарів, які позначені спеціальною міткою. Сума бонусу становить не більше 200 грн на одиницю товару.Період акції: з 8 грудня 2021 р. до 8 січня 2022 р.В інтернет-магазині ROZETKA знайдеться все: електроніка, побутова техніка, одяг та взуття, аксесуари і товари для дому.Тепер онлайн-шопінг став ще вигіднішим. Отримайте 7% бонусів на свій бонусний рахунок при покупці товарів із карткою Visa. Акція діє лише на товари ROZETKA і поширюється на певний перелік товарів, які позначені спеціальною міткою. Сума бонусу становить не більше 200 грн на одиницю товару.Період акції: з 8 грудня 2021 р. до 8 січня 2022 р.Meest доставить будь-яку річ у понад 7000 відділень та поштоматів. А з карткою Visa доставка тепер ще доступніша. Відправляйте свою посилку з Meest лише за 1 грн!Пропозицією можна скористатися не більше 10 разів за період проведення акції. Щоб отримати доставку за 1 грн, збережіть картку в додатку Visa й оплатіть нею замовлення.Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 10 лютого 2022 р.Поїздки з Bolt — це зручно, легко та безпечно!Подорожуйте містом зі святковим тарифом Visa Holiday від Bolt! Розраховуйтесь за поїздку вашою карткою Visa та отримайте знижку 15%.Знижка надається автоматично за умови додавання картки Visa в гаманець Bolt. Пропозиція діє в м. Києві.Період акції: з 24 грудня 2021 р. до 24 січня 2022 р.«Алло» — це онлайн-магазин електроніки, гаджетів, одягу, взуття, дитячих іграшок та товарів для дому. У каталозі ви знайдете десятки тисяч товарів на всі випадки життя.Купуйте онлайн із карткою Visa та отримайте 10% кешбеку на ваш бонусний рахунок. Накопичені бали витрачайте на шопінг в «Алло». 1 бонус «АЛЛО Грошей» = 1 гривня.Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.Подорожуйте Україною вигідно! Замовляйте квитки на поїзди Укрзалізниці в чат-боті, оплачуйте покупку карткою Visa і отримуйте кешбек 10%. Купуйте дешевше в чат-боті!Повернення 10% витрат (максимум — 100 грн) від суми квитків надається за умови додавання картки Visa в чат-бот. Акцією можна скористатися необмежену кількість разів. Кешбек нараховується протягом 10 робочих днів із моменту здійснення транзакції.Період акції: з 15 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.Навіщо стояти біля плити, якщо є Rocket? Насолоджуйтеся улюбленими стравами, не виходячи з дому!Просто заходьте в додаток, обирайте ресторан, оформлюйте замовлення — і кур'єр швидко все привезе. А з Visa вартість доставки становитиме 0 грн для замовлень на суму від 200 грн.Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.