Акції від «Кредобанку»

Беріть участь в акції в програмі Mastercard Більше та отримайте шанс виграти один із двохсот фітнес-браслетів Mi Smart Band 6 NFC.
Умови участі: реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua; платіть карткою Mastercard®; обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші. Більше оплат карткою Mastercard — більше балів. Більше списань — більше шансів на виграш.
Розігруємо 200 фітнес-браслетів Mi Smart Band 6 NFC, з якими можна платити безконтактно. Плати швидко, живи динамічно із карткою Mastercard в новому Mi Smart Band 6 NFC.
Смак, упевненість, стиль — запрошуємо на профейсійний шопінг у супроводі досвідченого іміджмейкера! Виграйте похід по модних магазинах разом зі стилістом Маргаритою Мурадовою, авторкою популярного Youtube-каналу про моду, — зробіть ревізію вашого гардеробу та доберіть персональні луки, що залишаться вам у подарунок. Отримайте новий, унікальний імідж до весняного сезону-2022 та візміть участь у зйомці програми «Рито, що вдягнути?» для MEGOGO Live. Також ви можете піднести на новий рівень свої навички зі створення модного образу на курсі «Стиль для себе» від освітньої платформи MODEISME, вигравши один із п’яти сертифікатів на навчання. Тим часом дивіться шоу «Рито, що вдягнути?» та вдосконалюйте ваше почуття моди вже зараз!
Аби узяти участь в акції слід:
реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua до 31.01.2022 обмінюйте бали на участь у розіграші (що більше списань, то вищі ваші шанси на виграш) виграйте божественно модний пакет «Гардероб-Шопінг-Зйомки» з Маргаритою Мурадовою чи один з п’яти сертифікатів на лекційну програму «Стиль для тебе» Пропозиція дійсна з 01.12.2021 до 31.01.2022 https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -stylistom
Хоча б один раз розрахуватися карткою Mastercard від Кредобанку онлайн на суму не менше 300 гривень впродовж періоду акції або одного з етапів акції. Це можуть бути будь-які товари, послуги на вебсайтах або в мобільних застосунках інтернет-магазинів Ми розігруємо:
3 smart-телевізори LG 55' 8K UHD Smart TV; 9 саундбарів LG SN5R. Загалом тринадцять призів. Тож ваші шанси отримати подарунок — високі.
Хто бере участь в акції? Всі, хто має картку від Кредобанку і успішно розрахується нею онлайн з 1 грудня 2021 року до 14 січня 2022 року включно. Акція складається з трьох етапів:
з 1 грудня 2021 р. до 15 грудня 2021 р. включно; з 16 грудня 2021 р. до 31 грудня 2021 р. включно; з 1 січня 2022 р. до 14 січня 2022 р. включно. Ми оголошуватимемо чотирьох переможців, які отримають плазму смарт-ТБ або один з трьох саундбарів, після кожного з етапів акції: 30 грудня, 18 січня і 28 січня, відповідно. Розраховуватись можна як звичайною платіжною карткою, так і кредиткою «Кредобра».
Уявіть, що Санта опинився в кіберпросторі й шукає вихід у реальний світ, щоб встигнути роздати подарунки до Різдва. Як же йому вибратися звідти? Вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір» і беріть участь у захопливій виставі.
Щоб взяти участь в акції:
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard®. Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші - що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш. Вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір». Розігруємо 60 пар квитків за весь період акції. Місце проведення шоу: м. Київ, Концерт-Хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, П9), з 11 грудня 2021 до 09 січня 2022 р.
Акція діє з 01.12.2021 по 20.12.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території. З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для відвідування шоу-подорожі Переможцю Акції обов’язково необхідно дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, а також мати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародний, внутрішній COVID-сертифікат України, або оригінал, засвідчений оригіналом печатки та підписом лікаря, лабораторно підтвердженого негативного результату тестування на CОVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 72 години до початку шоу-подорожі. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ard-bilshe
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Тепер онлайн-шопінг став ще вигіднішим. Отримайте 7% бонусів на свій бонусний рахунок при покупці товарів із карткою Visa. Акція діє лише на товари ROZETKA і поширюється на певний перелік товарів, які позначені спеціальною міткою. Сума бонусу становить не більше 200 грн на одиницю товару.
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Період акції: з 29 листопада 2021 р. до 28 лютого 2022 р. «Зимова країна» на ВДНГ цього року перетворилася на справжнє казкове містечко. Тут і чарівні ельфи, і веселі сніговики, і, звісно, головний герой свята — Санта! Приходьте сюди всією родиною та не забудьте свою картку Visa! З нею ви отримаєте знижку 10% на ковзанку, паркінг та на фуд-корті. Акція діє в місцях, позначених табличками Visa.
Період акції: з 11 грудня 2021 р. до 6 березня 2022 р. Пориньте у справжню новорічну казку та зустріньте новорічні свята в самісінькому серці столиці! З вашою карткою Visa отримайте знижку 50% на вхідні квитки, щоб покататися на ковзанці, а також 10% при оплаті покупок на різдвяному ярмарку.
Період акції: з 19 грудня 2021 р. до 13 січня 2022 р. Вирушайте у справжню зимову казку зі SNEGTRAVEL та Visa! Купуйте поїздку на один із зимових фестивалів у Драгобраті, оплачуйте її карткою Visa та отримайте знижку 10%. Пропозицією можна скористатися лише один раз для одного власника картки. Доброчар зустрічає гостей у своїй резиденції, а ельфи прикрашають ялинки зимового містечка різнокольоровими вогнями. «Добропарк» вже чекає на вас! А з карткою Visa насолоджуватися новорічною казкою ще приємніше. Отримайте знижку 10% на вхідні квитки до парку, замовлення на фуд-корті та розваги.