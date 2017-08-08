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Акції від Кредобанку

Акції від Кредобанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:10

Виграйте годинники SwatchPAY! в Mastercard Більше

Подарунки на часі від Mastercard і Swatch. Беріть участь у розіграші годинників SwatchPAY! з функцією безконтактних оплат.

Як скористатися пропозицією:
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua
Платіть карткою Mastercard® і накопичуйте бали.
Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів для участі в розіграші. Більше списань — більше шансів на перемогу. — Вигравайте один зі 100 годинників SwatchPAY!
Деталі на bilshe.mastercard.ua

Акція діє з 15.12.2021 р. по 31.01.2022 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС
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Повідомлень: 2927
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:35

Розіграш смартфонів та промокодів

Подарунки від Mastercard і Glovo до новорічних свят замовляли?

Робіть святкові замовлення на Glovo, платіть карткою Mastercard і готуйтеся отримувати подарунки, промокоди на знижку і безкоштовну доставку!

Як узяти участь
У додатку Glovo робіть замовлення у баблах «Святковий маркет» і «Супермаркети» на суму від 250 грн.
Платіть за замовлення карткою Mastercard.
Автоматично ставайте учасником розіграшу промокодів на суму від 500 грн і з-х смартфонів.
А також гарантовано отримуйте безкоштовну доставку за замовлення в баблі «Святковий маркет» на суму від 250 грн.

Акція діє з 16.12.2021р. до 13.01.2022р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодовством України і території проведення ООС. Безкоштовну доставку можна отримати при замовленні на суму від 250 грн.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... atku-glovo
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Повідомлень: 2927
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:33

10 000 балів на «Власний Рахунок» із Mastercard

10 000 балів на «Власний Рахунок» із Mastercard. Отримуйте кругленьку суму балів на смачненьке

Як скористатись пропозицією:
Виберіть товари на суму від 1400 грн на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо».
Виберіть зручний спосіб доставки: доставка кур'єром чи самовивіз.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard® на сайті shop.silpo.ua / у додатку «Сільпо» / кур'єру / на касі.
Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення.
Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1−5 робочих днів з моменту здійснення покупки
Акція діє з 10.01.2022 р. по 28.02.2022р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх містах України, де доступна послуга доставки й самовивозу із «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1400 грн. В акції не беруть участі товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
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Повідомлень: 2927
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:02

Вигравайте омріяну PlayStation 5 з Mastercard Більше

Мрії збуваються! Скористайтеся шансом виграти одну з найкращих ігрових приставок у світі - PlayStation 5 з Mastercard Більше.

Щоб взяти участь в акції:
реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard;
обмінюйте 100 золотих або 200 срібних балів на участь у розіграші;
виграйте одну з шести ігрових консолей PlayStation 5.
Деталі на bilshe.mastercard.ua

Акція триває з 15.01.2022р. по 28.02.2022р.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ard-bilshe
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Повідомлень: 2927
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:06

Станьте власником особливих речей з колекції BEVZA BALBEK

Що буде, коли відомий архітектор та дизайнерка одягу поміняються місцями? Які унікальні ідеї вони зможуть розробити? В які речі вони перетворяться? Зустрічайте ексклюзивну колекцію BEVZA BALBEK BILSHE від дизайнерки Світлани Бевзи та архітектора Слави Балбека, розроблену спеціально для Mastercard Більше. 10 предметів з колекції мають унікальну історію створення та будуть представлені парами.

Щотижня на сторінці акції відкриватиметься новий дроп (або ж пара), який включатиме два предмети:

предмет інтер'єрного дизайну від Світлани Бевзи
одяг або аксесуари від Слави Балбека
Щоб отримати виріб з колекції:
реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard,
дивіться історії та обирайте предмет з колекції, що вам до вподоби,
здійсніть замовлення предмету з колекції за срібні або золоті бали або обмінюйте 10 срібних або золотих балів на участь у розіграші.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... bek-bilshe
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:35

Знижка 10% на перегляд фільму "Найкращі вихідні" у Multiplex

Із 3 лютого 2022 року завітайте до кінотеатрів Multiplex та придбайте квитки у касі кінотеатрів на перегляд фільму «Найкращі вихідні» зі знижкою 10% від Mastercard.

Щоб скористатися пропозицією:
завітайте до кас кінотеатрів Multiplex;
обирайте сеанс фільму «Найкращі вихідні»;
повідомте касиру кінотеатру про оплату карткою Mastercard®;
отримайте знижку 10% на квитки.
Акція діє з 3 лютого 2022 року до завершення демонстрації фільму «Найкращі вихідні» у кінотеатрах Multiplex.

Акція діє на місця категорії Good та SuperLux в усіх кінотеатрах Multiplex, окрім «ЦУМ» (Київ), «Караван» (Київ), «Промінь» (Луцьк), «Любава» (Черкаси), «Дніпро Плаза» (Черкаси).
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -multiplex
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 15:13

Особливі пропозиції онлайн-шопінгу для держателів карток

Пропозиції дійсні для держателів кредитних/дебетовових карток Mastercard типів: Standard, Gold, Platinum, World Elite.

Період дії пропозицій: по 31 грудня 2022 року.
1. Тримайте знижку на догляд за шкірою. Почувайтеся впевнено.
2. Тримайте знижку на догляд за волоссям. Вибирайте для себе найкраще
3. Відчуйте впевненість у собі й отримуйте знижку 20% на натуральний догляд.
4. Тримайте знижку на б’юті-бокси. Зробіть собі приємні подарунки
5. Тримайте знижку на догляд за волоссям. Захоплюйтеся собою.
6. Будьте бездоганними й отримуйте знижку 20% на б’юті-продукти.
7. Тримайте знижку на догляд для чоловіків. Підтримайте свою ідеальну форму.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:49

Знижки на відпочинок у Буковелі

Для клієнтів Кредобанку, власників карток Mastercard World Elite та World Black Edition, діють знижки на відпочинок у Буковелі.
Пропозиція діятиме до 30 вересня 2024 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/dlya-vlasnyk ... u-bukoveli
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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