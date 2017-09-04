Акції від Кредобанку

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Акція діє з 16.12.2021р. до 13.01.2022р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодовством України і території проведення ООС. Безкоштовну доставку можна отримати при замовленні на суму від 250 грн. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... atku-glovo
10 000 балів на «Власний Рахунок» із Mastercard. Отримуйте кругленьку суму балів на смачненьке
Як скористатись пропозицією: Виберіть товари на суму від 1400 грн на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо». Виберіть зручний спосіб доставки: доставка кур'єром чи самовивіз. Оплатіть замовлення карткою Mastercard® на сайті shop.silpo.ua / у додатку «Сільпо» / кур'єру / на касі. Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення. Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1−5 робочих днів з моменту здійснення покупки Акція діє з 10.01.2022 р. по 28.02.2022р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх містах України, де доступна послуга доставки й самовивозу із «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1400 грн. В акції не беруть участі товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
Мрії збуваються! Скористайтеся шансом виграти одну з найкращих ігрових приставок у світі - PlayStation 5 з Mastercard Більше.
Щоб взяти участь в акції: реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard; обмінюйте 100 золотих або 200 срібних балів на участь у розіграші; виграйте одну з шести ігрових консолей PlayStation 5. Деталі на bilshe.mastercard.ua
Що буде, коли відомий архітектор та дизайнерка одягу поміняються місцями? Які унікальні ідеї вони зможуть розробити? В які речі вони перетворяться? Зустрічайте ексклюзивну колекцію BEVZA BALBEK BILSHE від дизайнерки Світлани Бевзи та архітектора Слави Балбека, розроблену спеціально для Mastercard Більше. 10 предметів з колекції мають унікальну історію створення та будуть представлені парами.
Щотижня на сторінці акції відкриватиметься новий дроп (або ж пара), який включатиме два предмети:
предмет інтер'єрного дизайну від Світлани Бевзи одяг або аксесуари від Слави Балбека Щоб отримати виріб з колекції: реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard, дивіться історії та обирайте предмет з колекції, що вам до вподоби, здійсніть замовлення предмету з колекції за срібні або золоті бали або обмінюйте 10 срібних або золотих балів на участь у розіграші. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... bek-bilshe
Із 3 лютого 2022 року завітайте до кінотеатрів Multiplex та придбайте квитки у касі кінотеатрів на перегляд фільму «Найкращі вихідні» зі знижкою 10% від Mastercard.
Щоб скористатися пропозицією: завітайте до кас кінотеатрів Multiplex; обирайте сеанс фільму «Найкращі вихідні»; повідомте касиру кінотеатру про оплату карткою Mastercard®; отримайте знижку 10% на квитки. Акція діє з 3 лютого 2022 року до завершення демонстрації фільму «Найкращі вихідні» у кінотеатрах Multiplex.
Пропозиції дійсні для держателів кредитних/дебетовових карток Mastercard типів: Standard, Gold, Platinum, World Elite.
Період дії пропозицій: по 31 грудня 2022 року. 1. Тримайте знижку на догляд за шкірою. Почувайтеся впевнено. 2. Тримайте знижку на догляд за волоссям. Вибирайте для себе найкраще 3. Відчуйте впевненість у собі й отримуйте знижку 20% на натуральний догляд. 4. Тримайте знижку на б’юті-бокси. Зробіть собі приємні подарунки 5. Тримайте знижку на догляд за волоссям. Захоплюйтеся собою. 6. Будьте бездоганними й отримуйте знижку 20% на б’юті-продукти. 7. Тримайте знижку на догляд для чоловіків. Підтримайте свою ідеальну форму. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
З вересня 2024 року Кредобанк спільно з Mastercard розпочинає акцію «Правильним розрахункам світять подарунки». У рамках акції клієнти банку, що активно розраховуються «Правильною карткою», мають шанс отримати одну з 6 потужних зарядних станцій EcoFlow. Акція діє до 30 листопада 2024 року Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/kredobank-ta ... ion_090924