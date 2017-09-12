Акції від банку Кредит Дніпро

Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:16

Банк Кредит Дніпро з метою популяризації роздрібних кредитних програм проводить акцію «Телевізор за кредит кожному», під час дії якої – з 3 травня до 13 липня 2018 року – всі клієнти, що оформили кредити готівкою на суму від 30 до 50 тис. грн, гарантовано отримають сертифікат, який зможуть обміняти на сучасний телевізор у торговельній мережі найбільшого національного ритейлера побутової техніки та електроніки «Фокстрот». Діючі та нові клієнти з будь-якого регіону країни можуть зробити заявку на кредит через Інтернет або Інфоцентр чи звернутися у будь-яке відділення банку. Для оформлення кредиту знадобляться тільки паспорт та ІПН, довідка про доходи не потрібна. Термін кредитування становить 12, 24, 36, 48 або 60 місяців – на вибір клієнта. Більший термін договору передбачає менший розмір щомісячного платежу. Вагомою перевагою є можливість отримання попереднього рішення по телефону з подальшим отриманням коштів у найближчому відділенні чи інформаційно-консультаційному центрі, які розташовано у всіх ключових регіонах України. Умови кредитування чесні й прозорі: всі параметри кредиту прописано в паспорті продукту, який клієнт отримує до підписання кредитного договору. Процентна ставка – одна з найкращих на ринку і залежить від суми та терміну кредиту. Клієнтам запропоновано широкий вибір каналів погашення і можливість дострокової оплати кредитної заборгованості без жодних штрафних санкцій.«Наближається літо – гарячий сезон для фінансових витрат: відпустка і подорож, будівництво та ремонт, підготовка до нового навчального року, великі покупки, – говорить Марина Дутлова, директор із роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Кредит готівкою – найзручніший інструмент фінансового планування, який допомагає нашим клієнтам реалізувати задумане тут і зараз. А отримання телевізора кожним позичальником, який узяв кредит у період акції, стане приємним бонусом до реалізації задуманого. Кількість призів не обмежена, їх гарантовано вистачить на всіх бажаючих! Ми розширили терміни кредитування з 36 до 60 місяців, щоб кожен клієнт міг обрати найбільш комфортні для себе умови обслуговування кредиту. Тим клієнтам, яким потрібні менші (від 3 тис. грн) або більші (до 200 тис. грн) суми, ми також готові зробити пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Одні з найкращих на ринку умов у поєднанні зі зручністю й легкістю в обслуговуванні забезпечили нашому кеш-кредиту заслужене лідерство в рейтингу «Найкращий роздрібний банківський продукт» компанії «Простобанк Консалтинг» серед пропозицій 40 найбільших українських фінустанов».Детальніше з інформацією про роздрібні кредитні пропозиції Банку Кредит Дніпро можна ознайомитися на сайті в розділі «Кредити приватним особам».