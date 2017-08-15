Акції від банку Кредит Дніпро

«Перший місяць спільної партнерської акції банку з міжнародною платіжною системою Visa «Просто переказуй!» пройшов успішно, – коментує Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Мета подібних заходів полягає у популяризації безготівкових розрахунків як зручного та безпечного фінансового інструменту. Сервіс Р2Р-переказів дозволяє швидко і дешево переказати кошти з картки на картку будь-якого українського банку в будь-яку точку світу в будь-який час доби. А отримання цінного призу за транзакцію – приємний бонус і заохочення за фінансову грамотність і прагматизм. Попереду ще три розіграші призів, тому запрошуємо всіх випробувати свою удачу, а також оцінити простоту і зручність сервісу Р2Р-переказів».
Банкір підкреслив, що клієнти банку також можуть здійснити Р2Р-переказ у мобільному додатку і за допомогою системи дистанційного обслуговування FreeBank. Кількість зареєстрованих платіжних карт і здійснених переказів для участі в акції від одного учасника не обмежена, відповідно кожна транзакція збільшує шанси на перемогу.
Більш детально з умовами акції «Просто переказуй!» можна ознайомитися за посиланням.