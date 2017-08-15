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Акції від банку Кредит Дніпро

Акції від банку Кредит Дніпро
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:03

СМАРТФОН ЗА Р2Р-ПЕРЕКАЗ

Банк Кредит Дніпро підбив підсумки першого етапу розіграшу акції «Просто переказуй!», яка проходить із 1 червня до 30 вересня 2018 року. В рамках акції держателі платіжних карт Visa будь-якого українського банку, які здійснили переказ коштів на суму від 100 грн зі своєї платіжної карти Visa на будь-яку платіжну карту на сторінці сервісу Р2Р-переказів банку і зареєстрували платіжну карту на сайті фінустанови, беруть участь у розіграші цінних призів. Акція проходить у чотири етапи зі щомісячним визначенням трьох щасливчиків. Так, за результатами першого розіграшу смартфон Samsung Galaxy A7 зустрінеться зі своїм власником у Нікополі, планшет Samsung Galaxy Tab A8.0 – у Києві, а подарунковий сертифікат на покупки в торговельній мережі Comfy на 3000 грн – у Запоріжжі.

«Перший місяць спільної партнерської акції банку з міжнародною платіжною системою Visa «Просто переказуй!» пройшов успішно, – коментує Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Мета подібних заходів полягає у популяризації безготівкових розрахунків як зручного та безпечного фінансового інструменту. Сервіс Р2Р-переказів дозволяє швидко і дешево переказати кошти з картки на картку будь-якого українського банку в будь-яку точку світу в будь-який час доби. А отримання цінного призу за транзакцію – приємний бонус і заохочення за фінансову грамотність і прагматизм. Попереду ще три розіграші призів, тому запрошуємо всіх випробувати свою удачу, а також оцінити простоту і зручність сервісу Р2Р-переказів».

Банкір підкреслив, що клієнти банку також можуть здійснити Р2Р-переказ у мобільному додатку і за допомогою системи дистанційного обслуговування FreeBank. Кількість зареєстрованих платіжних карт і здійснених переказів для участі в акції від одного учасника не обмежена, відповідно кожна транзакція збільшує шанси на перемогу.

Більш детально з умовами акції «Просто переказуй!» можна ознайомитися за посиланням.

https://creditdnepr.com.ua/novyna/smart ... civ-akciyi
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