Акції від банку Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро підбив підсумки першого етапу розіграшу акції «Просто переказуй!», яка проходить із 1 червня до 30 вересня 2018 року. В рамках акції держателі платіжних карт Visa будь-якого українського банку, які здійснили переказ коштів на суму від 100 грн зі своєї платіжної карти Visa на будь-яку платіжну карту на сторінці сервісу Р2Р-переказів банку і зареєстрували платіжну карту на сайті фінустанови, беруть участь у розіграші цінних призів. Акція проходить у чотири етапи зі щомісячним визначенням трьох щасливчиків. Так, за результатами першого розіграшу смартфон Samsung Galaxy A7 зустрінеться зі своїм власником у Нікополі, планшет Samsung Galaxy Tab A8.0 – у Києві, а подарунковий сертифікат на покупки в торговельній мережі Comfy на 3000 грн – у Запоріжжі.
«Перший місяць спільної партнерської акції банку з міжнародною платіжною системою Visa «Просто переказуй!» пройшов успішно, – коментує Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Мета подібних заходів полягає у популяризації безготівкових розрахунків як зручного та безпечного фінансового інструменту. Сервіс Р2Р-переказів дозволяє швидко і дешево переказати кошти з картки на картку будь-якого українського банку в будь-яку точку світу в будь-який час доби. А отримання цінного призу за транзакцію – приємний бонус і заохочення за фінансову грамотність і прагматизм. Попереду ще три розіграші призів, тому запрошуємо всіх випробувати свою удачу, а також оцінити простоту і зручність сервісу Р2Р-переказів».
Банкір підкреслив, що клієнти банку також можуть здійснити Р2Р-переказ у мобільному додатку і за допомогою системи дистанційного обслуговування FreeBank. Кількість зареєстрованих платіжних карт і здійснених переказів для участі в акції від одного учасника не обмежена, відповідно кожна транзакція збільшує шанси на перемогу.
Більш детально з умовами акції «Просто переказуй!» можна ознайомитися за посиланням.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм клієнтам приєднатися до партнерської акції з платіжною системою VISA і виграти один із 25 подарункових сертифікатів номіналом 5 тисяч гривень на покупки в популярній торговельній мережі Сomfy. Для участі в акції необхідно просто розраховуватися карткою VISA за будь-які товари або послуги в торговельній мережі або Інтернеті. Кожна транзакція на суму від 100 гривень або еквіваленті у валюті, проведена на території України або за її межами, збільшує шанси на виграш призу.
Щоб стати учасником акції, клієнту необхідно зареєструвати платіжну картку VISA, заповнивши коротку форму на сайті Банку Кредит Дніпро. Кількість зареєстрованих одним учасником платіжних карт не обмежена.
«Мета нашої партнерської акції – популяризація безготівкових розрахунків як простого, зручного, безпечного та вигідного платіжного інструменту, – говорить Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Дедалі більша кількість українців надають перевагу cashless-рішенню своїх повсякденних фінансових завдань, що є позитивним трендом для економіки, оскільки підвищується прозорість розрахунків. Ми з задоволенням будемо заохочувати фінансовий раціоналізм наших клієнтів корисними призами – сертифікатами на купівлю побутової техніки, електроніки, гаджетів. Їх кількість – 25 – вибрано на честь 25-річчя успішної діяльності Банку Кредит Дніпро на українському фінансовому ринку».
Акція триватиме з 1 серпня до 31 грудня 2018 року включно і пройде в 5 етапів. Щомісяця за результатами кожного з етапів визначатимуться п’ятеро щасливчиків-переможців за допомогою сервісу www.random.org.
Більш детально з умовами акції «Раз. Два. Вигравай!» можна ознайомитися за посиланням.
Напередодні Дня Незалежності Банк Кредит Дніпро запрошує своїх клієнтів і тих, хто підписаний на сторінку фінустанови у мережі Facebook, взяти участь у святковій тематичній вікторині «Банківська система незалежної України» і виграти один із трьох призів – зарядних пристроїв power bank. Щоб стати щасливим власником корисного гаджета, потрібно в період з 23 до 28 серпня перейти за посиланням і відповісти на запитання, присвячені історії банківської системи – ровесниці нашої незалежної держави, що пройшла разом із нею періоди становлення, бурхливого зростання, хворобливих криз і посткризового перезавантаження. Отриману за відповіді оцінку слід написати у коментарі до посту про вікторину.
Банкіри зазначають, що щорічне проведення тематичних акцій, присвячених до Дня Незалежності, сприяє кращому знанню українцями своєї країни, її пам’яток, традицій, історії та культури, важливих віх на шляху розвитку держави. Банківський сектор – невід’ємна частка економіки, її кровоносна система і показовий приклад успішного подолання непростого шляху реформування очищення і творення.
Імена переможців вікторини буде визначено 28 серпня серед усіх учасників, які надали правильні відповіді, після проведення розіграшу за сприяння «його величності випадку» за допомогою сервісу random.org.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм клієнтам приєднатися до партнерської акції із Mastercard «Почніть сімейну казку», яку присвячено 90-річчю яскравих пригод світового улюбленця Міккі Мауса, та виграти головний приз – подорож для сім’ї з 4-х осіб на святкування до паризького Диснейленду на 3 дні – з 30 листопада до 2 грудня 2018 р. На найактивніших учасників акції також очікують корисні призи: футболки, худі, бейсболки, чашки, сумки із символікою найвідомішого героя Волта Діснея.
Достатньо зареєструвати платіжну картку в програмі «Mastercard Більше» і підтвердити участь в акції на сайті bilshe.mastercard.ua, а потім просто розраховуватися карткою за товари, послуги, проїзд у транспорті через POS-термінали або в Інтернеті в Україні чи за кордоном у період дії акції з 15.09.2018 р. до 10.11.2018 р. Після завершення кожного з п’яти етапів акції відбуватиметься розіграш призів, а наприкінці останнього етапу серед усіх учасників, хто здійснив хоча б одну оплату на суму від 50 гривень, буде розіграно й суперприз – подорож до чарівної Франції. Що більше транзакцій, то більші шанси виграти подарунки!
«Наш банк завжди охоче бере участь у партнерських акціях із міжнародними платіжними системами, –– говорить Олександр Стецько, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Адже нашою спільною метою є популяризація безготівкових розрахунків як зручного, безпечного та вигідного інструменту, що підвищує прозорість фінансових потоків у економіці».
Більш детально з умовами партнерської акції можна ознайомитися за посиланням.
Банк Кредит Дніпро проводить нову акцію «Телевізор за кредит», під час дії якої – з 1 жовтня до 31 грудня 2018 року – всі клієнти, що оформили кредити готівкою на суму від 30 до 50 тис. грн, отримають подарункову карту, яку зможуть обміняти на сучасний телевізор у торговельній мережі найбільшого національного ритейлера побутової техніки та електроніки «Ельдорадо». Діючі та нові клієнти з будь-якого регіону країни можуть зробити заявку на кредит зручним для себе способом: заповнивши форму на сайті банку, зателефонувавши до Інфоцентру або звернувшись до будь-якого відділення фінустанови. Для оформлення кредиту знадобляться лише паспорт та ІПН, довідка про доходи не потрібна. Термін кредитування становить 12, 24, 36, 48 або 60 місяців – на вибір клієнта. Більший термін договору передбачає менший розмір щомісячного платежу. Попереднє рішення клієнт отримує по телефону, а самі кредитні кошти – в найближчому відділенні або інформаційно-консультаційному центрі, які розташовано у всіх ключових регіонах України. Умови кредитування чесні й прозорі: всі параметри кредиту прописано в паспорті продукту, який клієнт отримує до підписання кредитного договору. Процентна ставка – одна з найкращих на ринку і залежить від суми та строку кредиту. Клієнтам запропоновано широкий вибір каналів погашення і можливість дострокової сплати кредитної заборгованості без жодних штрафних санкцій.
«Нашу нову акцію спрямовано на подальшу популяризацію кредиту готівкою як зручного інструменту фінансового планування, що допомагає клієнтам реалізувати свої плани тут і зараз, – говорить Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Розширені терміни кредитування – від 12 до 60 місяців – дозволяють кожному клієнту вибрати найкомфортніші для себе умови обслуговування кредиту, оптимальний розмір щомісячного платежу і графік виплат. Зацікавлення цим продуктом стабільно зростає, про що переконливо свідчать результати нашої попередньої кредитної акції: близько 1300 клієнтів, які взяли у ній участь, отримали ресурс, якого не вистачає для здійснення задуманих ідей, і сучасний телевізор в якості бонусу за фінансовий прагматизм».
Банкір зазначив, що одні з найкращих на ринку умов кредитування у поєднанні зі зручністю і легкістю в обслуговуванні забезпечили кеш-кредиту Банку Кредит Дніпро лідерські позиції в рейтингу «Кращий роздрібний банківський продукт» компанії «Простобанк Консалтинг» серед пропозицій 40 найбільших українських фінустанов.
Детальніше з інформацією про роздрібні кредитні пропозиції банку можна ознайомитися на сайті в розділі «Кредити приватним особам».
Банк Кредит Дніпро підбив підсумки акції «Просто переказуй!», яка проходила з 1 червня до 30 вересня 2018 року. В рамках акції держателі платіжних карт Visa будь-якого українського банку, що здійснили переказ коштів на суму від 100 грн зі своєї платіжної карти Visa на будь-яку платіжну карту на сторінці сервісу Р2Р-переказів банку, в мобільному додатку або за допомогою системи дистанційного обслуговування FreeBank, брали участь у розіграші цінних призів: смартфонів Samsung Galaxy A7, планшетів Samsung Galaxy Tab A8.0 і подарункових сертифікатів на покупки в торговельній мережі Comfy на 3000 грн. Акція проходила у чотири етапи з щомісячним визначенням трьох щасливців. У результаті цінні призи знайшли своїх власників у Києві й Дніпрі, Нікополі та Запоріжжі.
«Ми задоволені результатами спільної партнерської акції банку з міжнародною платіжною системою Visa «Просто переказуй!», спрямованої на популяризацію безготівкових розрахунків як зручного та безпечного фінансового інструменту, – коментує Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Вітаю наших клієнтів із різних регіонів країни, які отримали корисні призи за свою фінансову грамотність і прагматизм, а також запрошуємо всіх клієнтів оцінити переваги сервісу Р2Р-переказів, що дозволяє швидко і дешево переказати кошти з картки на картку будь-якого українського банку в будь-яку точку світу в будь-який час доби».
Із результатами акції «Просто переказуй!» Банку Кредит Дніпро можна ознайомитися за посиланням.