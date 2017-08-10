RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від банку Кредит Дніпро

Акції від банку Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:42

ОТРИМАЙТЕ 15% ЗНИЖКИ НА ОРЕНДУ ЕЛЕКТРОСАМОКАТІВ BOLT

До уваги держателів карток Visa від Банку Кредит Дніпро! Вирушайте у подорож Києвом, Львовом і Одесою та насолоджуйтесь активними екскурсіями на самокатах Bolt зі знижкою 15%.

Як скористатися пропозицією:

1. Завантажте/ відкрийте додаток Bolt.

2. Додайте в гаманець Bolt картку Visa від Банку Кредит Дніпро для оплати.

3. Оплатіть оренду електросамоката Bolt карткою Visa від Банку Кредит Дніпро.

Просто заходьте у додаток, сплачуйте оренду карткою Visa від Банку Кредит Дніпро та насолоджуйтесь прогулянкою!

Пропозиція діє з 1 травня до 30 вересня 2021 р. у Києві, Одесі та Львові.
https://creditdnepr.com.ua/novyna/otrym ... dyt-dnipro
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:05

Акція «Залучи друга»

ДЛЯ ТОГО ЩОБ СТАТИ УЧАСНИКОМ, ПОТРІБНО:

Бути клієнтом банку;

Мати діючий поточний рахунок у гривні в банку;

Мати зареєстрований основний номер телефону в банку.
Детальні умови участі в Акції «Залучи друга» вказано в Офіційних правилах Акції.
Акція діє з 25.09.2020 р. до 31.12.2021 р. по всiй території України, крім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
https://creditdnepr.com.ua/agents/rulesgetanother.pdf
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:08

ОФОРМИ КРЕДИТ В БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО І ВИГРАЙ ПЛАНШЕТ!

Банк Кредит Дніпро проводить акцію «Готуємось до школи разом», згідно з умовами якої кожен, хто в період її проведення — з 9 серпня по 12 вересня 2021 року — оформить кредит готівкою або кредитну картку в Банку Кредит Дніпро, автоматично стає учасником розіграшу одного з п'яти «яблучних» планшетів!

Акція діє в містах присутності Банку Кредит Дніпро.
https://creditdnepr.com.ua/novyna/uvaga ... y-planshet
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:12

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО ВЗЯВ УЧАСТЬ В ЕКО-АКЦІЇ

Банк Кредит Дніпро взяв участь в екологічній ініціативі Фонду гарантування вкладів «Вклад, що гарантує майбутнє», приуроченій 23-річчю заснування ФГВФО.

10 вересня Фонд, разом з банками-учасниками ринку, висадив 23 дерева в Альпійському саду Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка у Києві.
https://creditdnepr.com.ua/novyna/bank- ... klad-shcho
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:14

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО ПРОПОНУЄ АКЦІЙНІ УМОВИ ПРИДБАННЯ ОВДП

Банк Кредит Дніпро пропонує спеціальні умови за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) України.

Так, згідно з умовами акції, при придбанні ОВДП на суму від 500 тис. грн (або еквівалент в дол. США) плата за угоду складає всього 1 000 гривень на весь строк придбаних обігацій. У цю вартість включені наступні послуги:

- відкриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи,

- оформлення документів по депозитарним операціям та надання звіту про відкриття,

- зарахування, списання або переведення прав на цінні папери,

- виплата доходів за цінні папери та коштів від погашення цінних паперів.

«Сьогодні ОВДП — найбільш ліквідний інструмент фондового ринку України, який 100% гарантується державою. При цьому прибутковість вкладення по ОВДП на деякий строк вища, ніж ставка за депозитами , а процентний дохід, отриманий від вкладення в ОВДП, не оподатковується, як депозити», — зазначила Оксана Шведа, заступник голови правління Банку Кредит Дніпро.

Акція діє з 15.09.21 р. по 15.12.2021 р.
https://creditdnepr.com.ua/novyna/bank- ... annya-ovdp
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Мегабанку 1, 2, 3, 4, 5
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 14:45
47 18509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 09:04
Assistant_Portal
Акції від Ідея Банку 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Вів 15 сер, 2017 15:00
116 44982
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 09:00
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1 ... 20, 21, 22
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
210 63245
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 08:50
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98210)
21.09.2021 11:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.