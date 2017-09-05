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Акції від банку Кредит Дніпро

Акції від банку Кредит Дніпро
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:42

ОТРИМАЙТЕ 15% ЗНИЖКИ НА ОРЕНДУ ЕЛЕКТРОСАМОКАТІВ BOLT

До уваги держателів карток Visa від Банку Кредит Дніпро! Вирушайте у подорож Києвом, Львовом і Одесою та насолоджуйтесь активними екскурсіями на самокатах Bolt зі знижкою 15%.

Як скористатися пропозицією:

1. Завантажте/ відкрийте додаток Bolt.

2. Додайте в гаманець Bolt картку Visa від Банку Кредит Дніпро для оплати.

3. Оплатіть оренду електросамоката Bolt карткою Visa від Банку Кредит Дніпро.

Просто заходьте у додаток, сплачуйте оренду карткою Visa від Банку Кредит Дніпро та насолоджуйтесь прогулянкою!

Пропозиція діє з 1 травня до 30 вересня 2021 р. у Києві, Одесі та Львові.
https://creditdnepr.com.ua/novyna/otrym ... dyt-dnipro
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:05

Акція «Залучи друга»

ДЛЯ ТОГО ЩОБ СТАТИ УЧАСНИКОМ, ПОТРІБНО:

Бути клієнтом банку;

Мати діючий поточний рахунок у гривні в банку;

Мати зареєстрований основний номер телефону в банку.
Детальні умови участі в Акції «Залучи друга» вказано в Офіційних правилах Акції.
Акція діє з 25.09.2020 р. до 31.12.2021 р. по всiй території України, крім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
https://creditdnepr.com.ua/agents/rulesgetanother.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:08

ОФОРМИ КРЕДИТ В БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО І ВИГРАЙ ПЛАНШЕТ!

Банк Кредит Дніпро проводить акцію «Готуємось до школи разом», згідно з умовами якої кожен, хто в період її проведення — з 9 серпня по 12 вересня 2021 року — оформить кредит готівкою або кредитну картку в Банку Кредит Дніпро, автоматично стає учасником розіграшу одного з п'яти «яблучних» планшетів!

Акція діє в містах присутності Банку Кредит Дніпро.
https://creditdnepr.com.ua/novyna/uvaga ... y-planshet
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:12

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО ВЗЯВ УЧАСТЬ В ЕКО-АКЦІЇ

Банк Кредит Дніпро взяв участь в екологічній ініціативі Фонду гарантування вкладів «Вклад, що гарантує майбутнє», приуроченій 23-річчю заснування ФГВФО.

10 вересня Фонд, разом з банками-учасниками ринку, висадив 23 дерева в Альпійському саду Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка у Києві.
https://creditdnepr.com.ua/novyna/bank- ... klad-shcho
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:14

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО ПРОПОНУЄ АКЦІЙНІ УМОВИ ПРИДБАННЯ ОВДП

Банк Кредит Дніпро пропонує спеціальні умови за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) України.

Так, згідно з умовами акції, при придбанні ОВДП на суму від 500 тис. грн (або еквівалент в дол. США) плата за угоду складає всього 1 000 гривень на весь строк придбаних обігацій. У цю вартість включені наступні послуги:

- відкриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи,

- оформлення документів по депозитарним операціям та надання звіту про відкриття,

- зарахування, списання або переведення прав на цінні папери,

- виплата доходів за цінні папери та коштів від погашення цінних паперів.

«Сьогодні ОВДП — найбільш ліквідний інструмент фондового ринку України, який 100% гарантується державою. При цьому прибутковість вкладення по ОВДП на деякий строк вища, ніж ставка за депозитами , а процентний дохід, отриманий від вкладення в ОВДП, не оподатковується, як депозити», — зазначила Оксана Шведа, заступник голови правління Банку Кредит Дніпро.

Акція діє з 15.09.21 р. по 15.12.2021 р.
https://creditdnepr.com.ua/novyna/bank- ... annya-ovdp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:31

Акція «Великий прибуток» від банку Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!

Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку «Надійний строковий» у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.

Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.

Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!
За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.

Акція діє з 15.06.22 до 16.09.22 р. Деталі акції: http://creditdnepr.com.ua/deposit/

Додатково! Підвищено базові ставки на 1, 2 та 3 місяці. Деталі тут: https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... profit.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:17

Даруємо річний доступ Sweet.TV разом з Visa

Влаштовуємо цілорічну чорну п’ятницю для клієнтів Банку Кредит Дніпро. Разом з Visa даруємо річний доступ до українського онлайн-кінотеатру Sweet.TV - розраховуйтесь карткою, підключайте доступ та дивіться безкоштовно.
Подробиці акції: https://news.finance.ua/ua/daruyemo-ric ... zom-z-visa
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:29

Отримуйте річний доступ Sweet.tv від Visa аж до кінця 2023

Ми продовжили можливість отримання річного доступу до українського онлайн-кінотеатру Sweet.tv від Visa до кінця 2023 року. Розраховуйтесь карткою або оформлюйте продукти Банку Кредит Дніпро, підключайте доступ та дивіться весь рік безкоштовно.
Повний доступ для наших клієнтів
Цілорічна бонусна програма, що дозволяє нашим клієнтам отримати від банку подарунок без зайвих зусиль. Усе, що потрібно:
- відкривайте будь-яку картку Visa та розраховуйтесь нею,
- або оформлюйте депозит чи кредит,
- та отримуйте доступ Visa Premium до Sweet.tv до кінця 2023 року.
Що входить у доступ
Дивіться Sweet.tv в Україні та за кордоном:
- 224 телеканали, зокрема Discovery, National Geographic, Animal Planet, Setanta Sports;
- фільми від кіностудій Disney, Paramount, Sony, Warner Bros, Universal;
- серіали від HBO, Showtime, BBC;
- освітні шоу та програми для школярів.
Як активувати пропозицію читайте тут:https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-richnyy-dostup-sweet-tv-vid-visa-azh-do-kincya-2023
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