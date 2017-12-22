Борьба с мошенничеством: горячая линия

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<12 Додано: Пон 04 гру, 2017 12:04 garr50 кому то они нужнее кому то они нужнее Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются. Хутін Пуй

Повідомлень: 3014 З нами з: 06.03.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 312 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2017 12:59 garr50 написав: Я тоже думал, что меня не коснётся. Сегодня в 17-00 с карты для выплат от привата в течении 3 минут сняли 2000гр. Самое интересное, что я сидел за компом, но сделать не чего не успел. Дозвонился в приват и заблокировал карту. Мошейники провели три платежа в счёт оплаты рекламы на сайте авито.ру в Москве. Интересно мне деньги вернут? У кого был опыт, поделитесь. Можно в личку. Я тоже думал, что меня не коснётся. Сегодня в 17-00 с карты для выплат от привата в течении 3 минут сняли 2000гр. Самое интересное, что я сидел за компом, но сделать не чего не успел. Дозвонился в приват и заблокировал карту. Мошейники провели три платежа в счёт оплаты рекламы на сайте авито.ру в Москве. Интересно мне деньги вернут? У кого был опыт, поделитесь. Можно в личку.



І що це було? Платіж за реквізитами картки? смс для підтвердження не було на ваш телефон чи як? І що це було? Платіж за реквізитами картки? смс для підтвердження не було на ваш телефон чи як?

27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. Хто не відстоює своє право - втрачає його. ВТБ банк - шахрай.27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489 Betis_ck

Повідомлень: 1112 З нами з: 15.04.09 Подякував: 975 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2017 13:42 Betis_ck написав: garr50 написав: Я тоже думал, что меня не коснётся. Сегодня в 17-00 с карты для выплат от привата в течении 3 минут сняли 2000гр. Самое интересное, что я сидел за компом, но сделать не чего не успел. Дозвонился в приват и заблокировал карту. Мошейники провели три платежа в счёт оплаты рекламы на сайте авито.ру в Москве. Интересно мне деньги вернут? У кого был опыт, поделитесь. Можно в личку. Я тоже думал, что меня не коснётся. Сегодня в 17-00 с карты для выплат от привата в течении 3 минут сняли 2000гр. Самое интересное, что я сидел за компом, но сделать не чего не успел. Дозвонился в приват и заблокировал карту. Мошейники провели три платежа в счёт оплаты рекламы на сайте авито.ру в Москве. Интересно мне деньги вернут? У кого был опыт, поделитесь. Можно в личку.



І що це було? Платіж за реквізитами картки? смс для підтвердження не було на ваш телефон чи як? І що це було? Платіж за реквізитами картки? смс для підтвердження не було на ваш телефон чи як?

Это наваял известный форумный тролль-многоучеточник с базовым ником "Респект00". У парня забаненых аккаунтов воз и маленькая тележка. Отнеситесь с его влажным фантазиям, как минимум, со снисхождением.

Он вообще не в курсе, что в Приват 24 есть такая функция как "заблокировать интернет-платежи", подтверждение по СМС или в браузере. Ляпнул, да пошел флудить на следующую ветку, ну прет парня от такого. Это наваял известный форумный тролль-многоучеточник с базовым ником "Респект00". У парня забаненых аккаунтов воз и маленькая тележка. Отнеситесь с его влажным фантазиям, как минимум, со снисхождением.Он вообще не в курсе, что в Приват 24 есть такая функция как "заблокировать интернет-платежи", подтверждение по СМС или в браузере. Ляпнул, да пошел флудить на следующую ветку, ну прет парня от такого. antey1969 1

Повідомлень: 6339 З нами з: 30.11.11 Подякував: 570 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2017 17:15 Мизантрóп У меня кстати тоже такое сообщение приходило. И не только мне. Разводят как хотят. Koliysh Повідомлень: 4 З нами з: 21.12.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 гру, 2017 14:00 ТОВ АСАП. - кредитные мошенники

Эта организация пришла на смену ТОВ «Тейрон», ТОВ «Сіті Оптіма», ТОВ «Голді ЛТД», так как их деятельность начала расследовать полиция. Менять фирмы - частая практика мошенников.

Компания АСАП. (Голди-Кредит) начала работать относительно недавно. Есть шанс не дать ей продолжить дальше осуществлять незаконную деятельность.

Информация о фирме и образец договора - по ссылке http://lex-ua-lex.blogspot.com/2017/12/ASAP.html#more

Всех, кто попался на вранье консультантов и не получил кредит – прошу обратиться по тел. (068) 189-92-85, (073) 075-30-49 для обращения в Национальную полицию и другие органы. АСАП. – новая компания в старой мошеннической кредитной сети.Один из офисов работает в Киеве, ул. Гоголевская, 22/24, 8-й этаж.Эта организация пришла на смену ТОВ «Тейрон», ТОВ «Сіті Оптіма», ТОВ «Голді ЛТД», так как их деятельность начала расследовать полиция. Менять фирмы - частая практика мошенников.Компания АСАП. (Голди-Кредит) начала работать относительно недавно. Есть шанс не дать ей продолжить дальше осуществлять незаконную деятельность.Информация о фирме и образец договора - по ссылкеВсех, кто попался на вранье консультантов и не получил кредит – прошу обратиться по тел. (068) 189-92-85, (073) 075-30-49 для обращения в Национальную полицию и другие органы. kred_vredit

Повідомлень: 2 З нами з: 15.12.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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