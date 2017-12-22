Борьба с мошенничеством: горячая линия

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 04 гру, 2017 12:04
garr50 кому то они нужнее
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Додано: Пон 04 гру, 2017 12:59
І що це було? Платіж за реквізитами картки? смс для підтвердження не було на ваш телефон чи як?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: Пон 04 гру, 2017 13:42
Это наваял известный форумный тролль-многоучеточник с базовым ником "Респект00". У парня забаненых аккаунтов воз и маленькая тележка. Отнеситесь с его влажным фантазиям, как минимум, со снисхождением.
Он вообще не в курсе, что в Приват 24 есть такая функция как "заблокировать интернет-платежи", подтверждение по СМС или в браузере. Ляпнул, да пошел флудить на следующую ветку, ну прет парня от такого.
Додано: Чет 21 гру, 2017 17:15
Мизантрóп У меня кстати тоже такое сообщение приходило. И не только мне. Разводят как хотят.
Додано: Суб 23 гру, 2017 14:00
ТОВ АСАП. - кредитные мошенники
АСАП. – новая компания в старой мошеннической кредитной сети.Один из офисов работает в Киеве, ул. Гоголевская, 22/24, 8-й этаж.
Эта организация пришла на смену ТОВ «Тейрон», ТОВ «Сіті Оптіма», ТОВ «Голді ЛТД», так как их деятельность начала расследовать полиция. Менять фирмы - частая практика мошенников.
Компания АСАП. (Голди-Кредит) начала работать относительно недавно. Есть шанс не дать ей продолжить дальше осуществлять незаконную деятельность.
Информация о фирме и образец договора - по ссылке
Всех, кто попался на вранье консультантов и не получил кредит – прошу обратиться по тел. (068) 189-92-85, (073) 075-30-49 для обращения в Национальную полицию и другие органы.
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