Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:Если строить дом с видом на море без риска быть смытым, через некоторое время вид на море обязательно будет перекрыт новым красивым домом. Климатические недостатки, связанные с жизнью на побережье, это не исправит.
Такой же фетиш, как и дорогая машина, только ещё дороже.
Тогда можно переехать в этот новый дом - любая ипотека это завуалированная аренда
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:16

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Türkiye

News from Türkiye

Як ми вже зрозуміли, бути фахівцем в двигунах автівок дуже приємно. Мене особисто не бентежать ніякі варіанти коробок зміни передач - хоч автомати сучасні «на кнопках», хоч автівки з ручним перемиканням, які в Україні вважаються «вчорашнім днем», а в США - навпаки: «це круто! Сам керуєш автівкою!»
Ну, як ми вже всі знаємо, на іншому боці Земної кулі «все не так» і треба телепнів «вчити та вчити».

В той же час вважаю більшим мистецтвом вміти бути емігрантом та вміти жити «по-емігрантські».

Ось дивіться: Туреччина прийняла рішення змусити всіх українців, які заїхали в країну на власних авто після 24.02.2022, вивезти ці авто до 31.12.2025. Це повʼязано з тим, що вже пройшли всі терміни перебування автівок іноземної реєстрації, які були завезені - згідно з Митним кодексом країни - з «туристичною метою» без (!) розмитнення (!) та жодних платежів (!) на 2 роки.
Звісно, 2 роки вже давно пройшли, митниця раніше українцям кожні 6 місяців продовжувала перебування на чергові 6 місяців, але вже заявила, що чергового продовження не буде у звʼязку з тим, що невідомо, коли закінчиться війна.
Так і написали в офіційному документі: «оскільки невідомо, коли закінчиться війна».

Для наших українців це жорсткий удар «нижче ременя»: в наступні 2 місяця треба вивезти авто в …
Дійсно, а куди вивезти авто? І хто вивезе? Частина власників або працює, або сидить з дітьми, або / будучі власниками - не вміють керувати.

Відразу оживилися ті, хто переганяють авто за гроші. «Кому війна - а кому мати рідна». Наприклад, за перегон авто з Анталії в Івано-Франківськ вже озвучують ціну в «1500$ плюс бензин».
В певну пастку попали ті, хто в Україні накупився автівок, пригнаних із США: як виявилося, запасних частин до них немає ні в Туреччині, ні в Європі: замовляють зараз в США з майбутнім розмитненням за 100% митної вартості.
А автівки «не на ходу».

В той же час інша частина українців кинулася отримувати на автівки української реєстрації турецькі номери. Там все не так просто: процедуру «умовного розмитнення» можуть пройти тільки українські студенти, українські пенсіонери та українці, які мають робочу візу.
Процедура цікава: вноситься депозит в сумі розмитнення, який повертається в разі остаточного вивезення авто. Не просто тимчасового виїзду за кордон - а в разі здачі автономерів Туреччини та вивезенні авто за кордон.

Реально: депозит в доларах. Наприклад, людині вчора прийшла відповідь з Анкари: депозит за авто Mitsubishi Lancer 2005 становить 3750$. Якщо врахувати, що це реальний депозит, то не так вже і багато: заморозити на рахунку 3750$, щоби не мати проблем з авто. Що цікаво, в разі якщо таку процедуру пройшов, то маєш на руках 2 комплекти автономерів та 2 Технічних паспорти. Особливо цікаво мандрувати Європою; на нейтральній смузі сам міняєш номери і ось як в опері «Запорожець за Дунаєм» ти вже не українець, а турок, або навпаки: вже не турок, а українець…

Ще цікава арифметика: чим старшим ж авто - тим нижче депозит. Тому вигідно мати не дороге та новісіньке авто, а ось такого «старця».

Я умовляю наших українців піти іншим шляхом.
Згідно з Митним кодексом Туреччини іноземець може завезти зовсім без розмитнення автівку, якщо він має статус «нерезидент».
Тут як раз на форумі на днях сперечалися з цього питання. Що то за фрукт такий?

Так ось: достатньо бути відсутнім в Туреччині 185 днів за останній рік - «Товариш! А точніше: Аркадаш! Вам коштовний приз! Завозьте автівку без митних платежів та реально зовсім безкоштовно на цілих 2 роки!»

Зараз всі школярі показують мамам та папам таку арифметику.
Наприклад, навмання: ціна Renault Duster в Україні 900 000 гривень.
Те саме авто, але в Туреччині (зовсім інша податкова система): 1 800 000 гривень.
Виходить: виїдь на 185 днів з Туреччини, мандруй світом 185 днів, і маєш приз в сумі майже 1 мільйон гривень!
О як!

Бути емігрантом - то мистецтво!
З 2010-го турецька ліра знецінилася відносно гривні в 5 разів. Зара за 1 ліру дають 1 гривню, а скоро будуть давати в морду
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:50

  Bolt написав:
  Сибарит написав:В связи с этим возник вопрос: какой у Вас расход на скорости 150 и как он изменяется по мере исчерпания заряда батареи?

Тут подробно рассказывают принцип работы системы еCVT.
https://youtu.be/BnLQlczJup0?si=90VGdhvptmJ9spMx

Спасибо!
Если Вы заметили, мой вопрос касался именно третьего режима, причем на скорости, которая выведет двигатель из оптимального режима.
Первые 2, как я и предполагал, это последовательный гибрид.

Все действительно оказалось очень просто, но невозможность получить прибавку мощности на невысокой скорости несколько удручает.

Акурту:
В США ручная коробка - это настолько круто, что угонщики вскрывают автомобиль, понимают, что не знают, как этим управлять, и убегают 😁
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:54

  2587715 написав:З 2010-го турецька ліра знецінилася відносно гривні в 5 разів. Зара за 1 ліру дають 1 гривню, а скоро будуть давати в морду

А Вам яка до того справа?
За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете.

А в "морду" дають щодня.
Бачите як все просто.
