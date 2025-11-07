Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3030303130323033 Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:08 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Если строить дом с видом на море без риска быть смытым, через некоторое время вид на море обязательно будет перекрыт новым красивым домом. Климатические недостатки, связанные с жизнью на побережье, это не исправит.

Такой же фетиш, как и дорогая машина, только ещё дороже. Если строить дом с видом на море без риска быть смытым, через некоторое время вид на море обязательно будет перекрыт новым красивым домом. Климатические недостатки, связанные с жизнью на побережье, это не исправит.Такой же фетиш, как и дорогая машина, только ещё дороже. Тогда можно переехать в этот новый дом - любая ипотека это завуалированная аренда Тогда можно переехать в этот новый дом - любая ипотека это завуалированная аренда 2587715

Повідомлень: 276 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:16 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Türkiye



Як ми вже зрозуміли, бути фахівцем в двигунах автівок дуже приємно. Мене особисто не бентежать ніякі варіанти коробок зміни передач - хоч автомати сучасні «на кнопках», хоч автівки з ручним перемиканням, які в Україні вважаються «вчорашнім днем», а в США - навпаки: «це круто! Сам керуєш автівкою!»

Ну, як ми вже всі знаємо, на іншому боці Земної кулі «все не так» і треба телепнів «вчити та вчити».



В той же час вважаю більшим мистецтвом вміти бути емігрантом та вміти жити «по-емігрантські».



Ось дивіться: Туреччина прийняла рішення змусити всіх українців, які заїхали в країну на власних авто після 24.02.2022, вивезти ці авто до 31.12.2025. Це повʼязано з тим, що вже пройшли всі терміни перебування автівок іноземної реєстрації, які були завезені - згідно з Митним кодексом країни - з «туристичною метою» без (!) розмитнення (!) та жодних платежів (!) на 2 роки.

Звісно, 2 роки вже давно пройшли, митниця раніше українцям кожні 6 місяців продовжувала перебування на чергові 6 місяців, але вже заявила, що чергового продовження не буде у звʼязку з тим, що невідомо, коли закінчиться війна.

Так і написали в офіційному документі: «оскільки невідомо, коли закінчиться війна».



Для наших українців це жорсткий удар «нижче ременя»: в наступні 2 місяця треба вивезти авто в …

Дійсно, а куди вивезти авто? І хто вивезе? Частина власників або працює, або сидить з дітьми, або / будучі власниками - не вміють керувати.



Відразу оживилися ті, хто переганяють авто за гроші. «Кому війна - а кому мати рідна». Наприклад, за перегон авто з Анталії в Івано-Франківськ вже озвучують ціну в «1500$ плюс бензин».

В певну пастку попали ті, хто в Україні накупився автівок, пригнаних із США: як виявилося, запасних частин до них немає ні в Туреччині, ні в Європі: замовляють зараз в США з майбутнім розмитненням за 100% митної вартості.

А автівки «не на ходу».



В той же час інша частина українців кинулася отримувати на автівки української реєстрації турецькі номери. Там все не так просто: процедуру «умовного розмитнення» можуть пройти тільки українські студенти, українські пенсіонери та українці, які мають робочу візу.

Процедура цікава: вноситься депозит в сумі розмитнення, який повертається в разі остаточного вивезення авто. Не просто тимчасового виїзду за кордон - а в разі здачі автономерів Туреччини та вивезенні авто за кордон.



Реально: депозит в доларах. Наприклад, людині вчора прийшла відповідь з Анкари: депозит за авто Mitsubishi Lancer 2005 становить 3750$. Якщо врахувати, що це реальний депозит, то не так вже і багато: заморозити на рахунку 3750$, щоби не мати проблем з авто. Що цікаво, в разі якщо таку процедуру пройшов, то маєш на руках 2 комплекти автономерів та 2 Технічних паспорти. Особливо цікаво мандрувати Європою; на нейтральній смузі сам міняєш номери і ось як в опері «Запорожець за Дунаєм» ти вже не українець, а турок, або навпаки: вже не турок, а українець…



Ще цікава арифметика: чим старшим ж авто - тим нижче депозит. Тому вигідно мати не дороге та новісіньке авто, а ось такого «старця».



Я умовляю наших українців піти іншим шляхом.

Згідно з Митним кодексом Туреччини іноземець може завезти зовсім без розмитнення автівку, якщо він має статус «нерезидент».

Тут як раз на форумі на днях сперечалися з цього питання. Що то за фрукт такий?



Так ось: достатньо бути відсутнім в Туреччині 185 днів за останній рік - «Товариш! А точніше: Аркадаш! Вам коштовний приз! Завозьте автівку без митних платежів та реально зовсім безкоштовно на цілих 2 роки!»



Зараз всі школярі показують мамам та папам таку арифметику.

Наприклад, навмання: ціна Renault Duster в Україні 900 000 гривень.

Те саме авто, але в Туреччині (зовсім інша податкова система): 1 800 000 гривень.

Виходить: виїдь на 185 днів з Туреччини, мандруй світом 185 днів, і маєш приз в сумі майже 1 мільйон гривень!

О як!



Бути емігрантом - то мистецтво! Еміграція, заробітчанствоNews from TürkiyeЯк ми вже зрозуміли, бути фахівцем в двигунах автівок дуже приємно. Мене особисто не бентежать ніякі варіанти коробок зміни передач - хоч автомати сучасні «на кнопках», хоч автівки з ручним перемиканням, які в Україні вважаються «вчорашнім днем», а в США - навпаки: «це круто! Сам керуєш автівкою!»Ну, як ми вже всі знаємо, на іншому боці Земної кулі «все не так» і треба телепнів «вчити та вчити».В той же час вважаю більшим мистецтвом вміти бути емігрантом та вміти жити «по-емігрантські».Ось дивіться: Туреччина прийняла рішення змусити всіх українців, які заїхали в країну на власних авто після 24.02.2022, вивезти ці авто до 31.12.2025. Це повʼязано з тим, що вже пройшли всі терміни перебування автівок іноземної реєстрації, які були завезені - згідно з Митним кодексом країни - з «туристичною метою» без (!) розмитнення (!) та жодних платежів (!) на 2 роки.Звісно, 2 роки вже давно пройшли, митниця раніше українцям кожні 6 місяців продовжувала перебування на чергові 6 місяців, але вже заявила, що чергового продовження не буде у звʼязку з тим, що невідомо, коли закінчиться війна.Так і написали в офіційному документі: «оскільки невідомо, коли закінчиться війна».Для наших українців це жорсткий удар «нижче ременя»: в наступні 2 місяця треба вивезти авто в …Дійсно, а куди вивезти авто? І хто вивезе? Частина власників або працює, або сидить з дітьми, або / будучі власниками - не вміють керувати.Відразу оживилися ті, хто переганяють авто за гроші. «Кому війна - а кому мати рідна». Наприклад, за перегон авто з Анталії в Івано-Франківськ вже озвучують ціну в «1500$ плюс бензин».В певну пастку попали ті, хто в Україні накупився автівок, пригнаних із США: як виявилося, запасних частин до них немає ні в Туреччині, ні в Європі: замовляють зараз в США з майбутнім розмитненням за 100% митної вартості.А автівки «не на ходу».В той же час інша частина українців кинулася отримувати на автівки української реєстрації турецькі номери. Там все не так просто: процедуру «умовного розмитнення» можуть пройти тільки українські студенти, українські пенсіонери та українці, які мають робочу візу.Процедура цікава: вноситься депозит в сумі розмитнення, який повертається в разі остаточного вивезення авто. Не просто тимчасового виїзду за кордон - а в разі здачі автономерів Туреччини та вивезенні авто за кордон.Реально: депозит в доларах. Наприклад, людині вчора прийшла відповідь з Анкари: депозит за авто Mitsubishi Lancer 2005 становить 3750$. Якщо врахувати, що це реальний депозит, то не так вже і багато: заморозити на рахунку 3750$, щоби не мати проблем з авто. Що цікаво, в разі якщо таку процедуру пройшов, то маєш на руках 2 комплекти автономерів та 2 Технічних паспорти. Особливо цікаво мандрувати Європою; на нейтральній смузі сам міняєш номери і ось як в опері «Запорожець за Дунаєм» ти вже не українець, а турок, або навпаки: вже не турок, а українець…Ще цікава арифметика: чим старшим ж авто - тим нижче депозит. Тому вигідно мати не дороге та новісіньке авто, а ось такого «старця».Я умовляю наших українців піти іншим шляхом.Згідно з Митним кодексом Туреччини іноземець може завезти зовсім без розмитнення автівку, якщо він має статус «нерезидент».Тут як раз на форумі на днях сперечалися з цього питання. Що то за фрукт такий?Так ось: достатньо бути відсутнім в Туреччині 185 днів за останній рік - «Товариш! А точніше: Аркадаш! Вам коштовний приз! Завозьте автівку без митних платежів та реально зовсім безкоштовно на цілих 2 роки!»Зараз всі школярі показують мамам та папам таку арифметику.Наприклад, навмання: ціна Renault Duster в Україні 900 000 гривень.Те саме авто, але в Туреччині (зовсім інша податкова система): 1 800 000 гривень.Виходить: виїдь на 185 днів з Туреччини, мандруй світом 185 днів, і маєш приз в сумі майже 1 мільйон гривень!О як!Бути емігрантом - то мистецтво! З 2010-го турецька ліра знецінилася відносно гривні в 5 разів. Зара за 1 ліру дають 1 гривню, а скоро будуть давати в морду З 2010-го турецька ліра знецінилася відносно гривні в 5 разів. Зара за 1 ліру дають 1 гривню, а скоро будуть давати в морду 2587715

Повідомлень: 276 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:50 Bolt написав: Сибарит написав: В связи с этим возник вопрос: какой у Вас расход на скорости 150 и как он изменяется по мере исчерпания заряда батареи? В связи с этим возник вопрос: какой у Вас расход на скорости 150 и как он изменяется по мере исчерпания заряда батареи?

Тут подробно рассказывают принцип работы системы еCVT.

https://youtu.be/BnLQlczJup0?si=90VGdhvptmJ9spMx Тут подробно рассказывают принцип работы системы еCVT.

Спасибо!

Если Вы заметили, мой вопрос касался именно третьего режима, причем на скорости, которая выведет двигатель из оптимального режима.

Первые 2, как я и предполагал, это последовательный гибрид.



Все действительно оказалось очень просто, но невозможность получить прибавку мощности на невысокой скорости несколько удручает.



Акурту:

В США ручная коробка - это настолько круто, что угонщики вскрывают автомобиль, понимают, что не знают, как этим управлять, и убегают 😁 Спасибо!Если Вы заметили, мой вопрос касался именно третьего режима, причем на скорости, которая выведет двигатель из оптимального режима.Первые 2, как я и предполагал, это последовательный гибрид.Все действительно оказалось очень просто, но невозможность получить прибавку мощности на невысокой скорости несколько удручает.Акурту:В США ручная коробка - это настолько круто, что угонщики вскрывают автомобиль, понимают, что не знают, как этим управлять, и убегают 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9067 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6503 раз. Подякували: 21680 раз. Профіль 134 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:54 2587715 написав: З 2010-го турецька ліра знецінилася відносно гривні в 5 разів. Зара за 1 ліру дають 1 гривню, а скоро будуть давати в морду З 2010-го турецька ліра знецінилася відносно гривні в 5 разів. Зара за 1 ліру дають 1 гривню, а скоро будуть давати в морду

А Вам яка до того справа?

За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете.



А в "морду" дають щодня.

Бачите як все просто. А Вам яка до того справа?За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете.А в "морду" дають щодня.Бачите як все просто. akurt

Повідомлень: 11481 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4063 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3030303130323033 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless