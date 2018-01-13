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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:06
Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия
Мне кажется, что кто-то в Привате сливает базу телефонов своих клиентов, и у кого получается от их номера отправлять всякие смс-ки.
Додано: Нед 14 січ, 2018 19:08
Тоже мне новость)))
Еще достаточно побывать за рубежом, как активизируется СМС-реклама у абсолютно всех мобильных операторов.
С другой стороны, мошенничества здесь нет - просто слив баз по определенно заданным параметрам.
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