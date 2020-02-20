|
Відгуки про ICU
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:06
В приложении ICU можно посмотреть лимит инвестирования?
emeta
Повідомлень: 2927
З нами з: 19.03.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 239 раз.
Профіль
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:31
-
VASH
Повідомлень: 752
З нами з: 26.10.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 165 раз.
Профіль
Додано: Нед 02 лис, 2025 15:14
o744679 написав:
Не повертають кошти,шукають любу причину
розкажіть докладніше, що сталося. Бо раніше ніяких проблем з ICU не було
1finanсier
Повідомлень: 1087
З нами з: 02.09.19
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 71 раз.
Профіль
Додано: Нед 02 лис, 2025 21:57
Це в ICU такий регламент, що в неділю ввечері ні сайт, ні застосунок не працюють?
l_e_x
Повідомлень: 171
З нами з: 04.07.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: Нед 02 лис, 2025 22:03
l_e_x написав:
Це в ICU такий регламент, що в неділю ввечері ні сайт, ні застосунок не працюють?
Как по документам, так нет. Это ж не Приват. Но учитывая, что в субботу было первое число, не удивительно. Тоже обнаружил, что в приложение не зайти, хотя SMS присылает несмотря не сообщение "неправильный пароль".
moveton
Повідомлень: 6144
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 760 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 лис, 2025 14:33
в 9:31 відправив банківським переводом кошти на ICU. Банк видав квитанцію, що кошти уйшли, а ICU на рахунок не хочуть зараховувати, пишуть, що якщо до 9-00 суботи не з'являться, тоді треба писати листа. Щось в ICU нездорове відбувається чи це звично?
edgar_po
Повідомлень: 595
З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 161 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:26
edgar_po написав:
в 9:31 відправив банківським переводом кошти на ICU. Банк видав квитанцію, що кошти уйшли, а ICU на рахунок не хочуть зараховувати, пишуть, що якщо до 9-00 суботи не з'являться, тоді треба писати листа. Щось в ICU нездорове відбувається чи це звично?
Я зазвичай пишу їм через 2-3 години після переказу, прикріплюю квитанцію, нагадую про "зарахування до 1 години" і це магічним чином перетворюється на "ось щойно ваші кошти було зараховано"
Navegantes
Повідомлень: 500
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 139 раз.
Профіль
Navegantes написав: edgar_po написав:
в 9:31 відправив банківським переводом кошти на ICU. Банк видав квитанцію, що кошти уйшли, а ICU на рахунок не хочуть зараховувати, пишуть, що якщо до 9-00 суботи не з'являться, тоді треба писати листа. Щось в ICU нездорове відбувається чи це звично?
Я зазвичай пишу їм через 2-3 години після переказу, прикріплюю квитанцію, нагадую про "зарахування до 1 години" і це магічним чином перетворюється на "ось щойно ваші кошти було зараховано"
написав в 14:57, відповіли "ваші кошти ще не надходили". А мені здається в п'ятницю мутять. Цікаво запросити виписку з їх банку о котрій заходять кошти, звіздять вони.
edgar_po
Повідомлень: 595
З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 161 раз.
Профіль
