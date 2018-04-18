Борьба с мошенничеством: горячая линия

Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:16

Приветствую, форумчане!



Случилась такая ситуация. Нашел на olx мастера, которому заказал изготовление мебели. Связались по вайберу, все подробно обговорили, много консультировал и в подробностях рассказывал что и как будет делать. Выслал мне новой почтой копии своих документов и договор. Как и договаривались я перекинул ему 70% от стоимости (так сейчас все частные мебельщики работают). Дальше ожидание. И вот когда пришло время показывать работу, оказалось что у него что-то не получилось, нужно еще подождать. В общем так время тянется уже 4 месяца. На связь выходит, постоянно придумывает новые причины почему не готово. На этой неделе уже сообщил что все готово и что сбросит видео, но за 5 дней так и не сбросил. Почти уверен, что это развод. Но меня мучает вопрос: почему он не пропадает сразу после получения денег? Так все делают, выбросил симку и все. Зачем он тянет время?



Может кто-то поможет советом? Стоит ли обращаться в полицию? Решают ли они по факту подобные дела или только заявления принимают и на этом все? Если у кого-то был такой опыт, прошу поделиться. Спасибо!