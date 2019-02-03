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Борьба с мошенничеством:
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Борьба с мошенничеством: горячая линия
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:51

Фіктивний договір в ПБ з видачею КК.

Доброго дня. На мою копію паспорта шахраї оформили договір з видачею кредитної карти. Банк вимагає погашення заборгованості. Де можна знайти зразок заяви в поліцію про вимагання і шахрайство? Дякую.
valexander
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:06

  valexander написав:Доброго дня. На мою копію паспорта шахраї оформили договір з видачею кредитної карти. Банк вимагає погашення заборгованості. Де можна знайти зразок заяви в поліцію про вимагання і шахрайство? Дякую.

Идите в полицию они вам все продиктуют
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:04

Пришло сообщение - "на ваш номер выпал приз... Хундай"

Джон Номера 0972428119, 0443535328, 0999156390 утром,15 октября 2018
sitnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:01

Приколы через OLX

Ник Vanek5775. г.Белицкое (Донецкая обл.)
Вальков Иван
0958079103
Просто заказывает товар, его не заберает, звонки и сообщения игнорирует. Наверно у него такое хобби.на OLX с нояб. 2013
boris_bor
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:11

  Джон написав:NoNaMe
Аналогично только меня хотели развести на Хундай. Вот сайт мошенников http://www.ibox-vodafone.info/rules... Вот телефон с которого пришла СМС по разводу..+380999233409, ну и телефоны самих мошенников как бы "офиса" +38(044) 228 25 41 и +38(044) 355 56 15.
СМС пришла после оплаты мной услуг через терминал ibox, так что хоть сам ibox не замечен в мошенничестве но номера телефонов тех кто через него платит, с большой долей вероятности мошенникам сливает.


Добрый день! Я являюсь официальным представителем компании IBOX!
Надеемся, вы не стали жертвой мошенников, будьте внимательны и осторожны!
Со своей стороны, если возникнут непонятные ситуации, вы всегда можете обратиться в нашу службу заботы о клиенте и выяснить всю необходимую информацию! Мы сделаем все возможное, что бы помочь вам!
ibox_ukraine
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:04

Помогите раскрыть мошенников. Полиция не хочет этим занимать

Здравствуйте! интеренет платформа пром.юа - обьявление стики для айгос по
250 грн. от 10 блоков.
Связь с продавцом по вайбер(полностью весь разговор во вложении).
Перечислино 2500 грн. , соответственно в ответ ничего!
Обратилась в банк отправителя "Приватбанк"- сделала заявление, обратилась
в банк получателя"ощадбанк"- сделала заявление, якобы заблокировали карту
на 10 дней. Сказали идти в полицию писать заявление и получить ЭРДР.
Написала, дали корешок , но ЭРДР не дали и давать не собираются, это не
мошенничество и его никто не будет рассматривать, мне ответили в каб. зам.
нач. карного виддилу.
Есть номер карты. ФИО. тел и не один.запись , скрины, чеки. Есть сайты подтверждающие их
махинации и отзывы людей которые как и я попали в их ловушку.
есть все , все данные которые можно было собрать. Но кому это надо, к кому обращаться????

Р.С. если у человека кредитная история плохая , ему не датдут ни в каком
банке счет. Здесь обманывают, люди пишут заявление, предоставляют
доказательства и никто не может предотвратить мошенников. Как так!
подскажите ,что нужно , чем помочь еще делу,куда обратиться,что
подвергнуть их наказательству или хотя бы уберечь остальных от таких
животных.
olyabolya11111
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