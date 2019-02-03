Борьба с мошенничеством: горячая линия

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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:51
Фіктивний договір в ПБ з видачею КК.
Доброго дня. На мою копію паспорта шахраї оформили договір з видачею кредитної карти. Банк вимагає погашення заборгованості. Де можна знайти зразок заяви в поліцію про вимагання і шахрайство? Дякую.
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:06
Идите в полицию они вам все продиктуют
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:04
Пришло сообщение - "на ваш номер выпал приз... Хундай"
Джон Номера 0972428119, 0443535328, 0999156390 утром,15 октября 2018
Додано: Чет 18 жов, 2018 17:01
Приколы через OLX
Ник Vanek5775. г.Белицкое (Донецкая обл.)
Вальков Иван
0958079103
Просто заказывает товар, его не заберает, звонки и сообщения игнорирует. Наверно у него такое хобби.на OLX с нояб. 2013
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:11
Добрый день! Я являюсь официальным представителем компании IBOX!
Надеемся, вы не стали жертвой мошенников, будьте внимательны и осторожны!
Со своей стороны, если возникнут непонятные ситуации, вы всегда можете обратиться в нашу службу заботы о клиенте и выяснить всю необходимую информацию! Мы сделаем все возможное, что бы помочь вам!
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:04
Помогите раскрыть мошенников. Полиция не хочет этим занимать
Здравствуйте! интеренет платформа пром.юа - обьявление стики для айгос по
250 грн. от 10 блоков.
Связь с продавцом по вайбер(полностью весь разговор во вложении).
Перечислино 2500 грн. , соответственно в ответ ничего!
Обратилась в банк отправителя "Приватбанк"- сделала заявление, обратилась
в банк получателя"ощадбанк"- сделала заявление, якобы заблокировали карту
на 10 дней. Сказали идти в полицию писать заявление и получить ЭРДР.
Написала, дали корешок , но ЭРДР не дали и давать не собираются, это не
мошенничество и его никто не будет рассматривать, мне ответили в каб. зам.
нач. карного виддилу.
Есть номер карты. ФИО. тел и не один.запись , скрины, чеки. Есть сайты подтверждающие их
махинации и отзывы людей которые как и я попали в их ловушку.
есть все , все данные которые можно было собрать. Но кому это надо, к кому обращаться????
Р.С. если у человека кредитная история плохая , ему не датдут ни в каком
банке счет. Здесь обманывают, люди пишут заявление, предоставляют
доказательства и никто не может предотвратить мошенников. Как так!
подскажите ,что нужно , чем помочь еще делу,куда обратиться,что
подвергнуть их наказательству или хотя бы уберечь остальных от таких
животных.
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