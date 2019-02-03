Борьба с мошенничеством: горячая линия

Додано: Пон 04 лют, 2019 14:04

Здравствуйте! интеренет платформа пром.юа - обьявление стики для айгос по

250 грн. от 10 блоков.

Связь с продавцом по вайбер(полностью весь разговор во вложении).

Перечислино 2500 грн. , соответственно в ответ ничего!

Обратилась в банк отправителя "Приватбанк"- сделала заявление, обратилась

в банк получателя"ощадбанк"- сделала заявление, якобы заблокировали карту

на 10 дней. Сказали идти в полицию писать заявление и получить ЭРДР.

Написала, дали корешок , но ЭРДР не дали и давать не собираются, это не

мошенничество и его никто не будет рассматривать, мне ответили в каб. зам.

нач. карного виддилу.

Есть номер карты. ФИО. тел и не один.запись , скрины, чеки. Есть сайты подтверждающие их

махинации и отзывы людей которые как и я попали в их ловушку.

есть все , все данные которые можно было собрать. Но кому это надо, к кому обращаться????



Р.С. если у человека кредитная история плохая , ему не датдут ни в каком

банке счет. Здесь обманывают, люди пишут заявление, предоставляют

доказательства и никто не может предотвратить мошенников. Как так!

подскажите ,что нужно , чем помочь еще делу,куда обратиться,что

подвергнуть их наказательству или хотя бы уберечь остальных от таких

животных.