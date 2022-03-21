"Чорна п'ятниця" - де і що можна придбати дешевше?

Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:40

Согласна с предыдущими высказываниями, что черная пятница для лохов. Вот мой пример. В прошлом году, как раз в черную пятницу пошли с мужем в обувной магазин. Вывески везде были, что супер скидки 50%!!! Повелись конечно на это! Много выбирали вроде нормальные цены, суда по тем ценникам что зачеркнуты и новым. Вообщем, выбрали две пары, купили кроссовки мне и мужу. Приходим домой, я люблю еще раз 10 все померить, что новое купили. И тут смотрю что ценник отклеивается, а там еще ценник. Оторвали мы новый, а там старый ценник. И цена написана та, что якобы по скидке! Я в шоке была. То есть мы их купили по обычной цене, но никак не со скидкой! Вот тебе и черная пятница!