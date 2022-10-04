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Finance.ua: Чи можна не платити за комуналку, якщо у...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:13
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Ключові моменти
До нашої редакції звернулися читачі з кількома запитаннями щодо оплати ЖКП в умовах, якщо у квартирі ніхто не проживає або в ній фізично проживає менше мешканців, ніж зареєстровано. На жаль, дуже актуальне запитання особливо під час війни.
Дивися повний текст Чи можна не платити за комуналку, якщо у квартирі ніхто не проживає
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D2
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Додано: Сер 08 бер, 2023 09:13
Вітаю! Маю заборгованість по ЖКП.Мені погрожують судом, виправними роботами...Я Уч.АТО, попросила хоч саме мале зробити- поставити лавочку в дворі так як на мій погляд за 34роки ЖКП,,СОНЯЧНЕ" ,що в м. Рівне, нічого не зробило.Я лікарка, прибираю під'їзд всі ці роки з 3 - го поверху до низу.
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armoluklubov06
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:35
Раджу ставити лічильники і не буде таких проблем.
Також можна звернутися до комунальної служби та призупинити надання послуг на період відсутності.
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ViktorR
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Додано: Чет 11 тра, 2023 10:50
А как же ст.55 бюджетного кодекса где защищённые растраты а бюджете идут на оплату коммуналки,за энергосервис,я что то не понимаю
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n42322209
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Додано: П'ят 19 тра, 2023 11:08
Чому,,,відмовився від теплопостачання в квартирі на 1поверху(9),ще в 2004,,,
2023 платить в год 1600 грн,,,за дві бруньки трубки,холодні,чому?ще й
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taran1502yra
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Додано: Вів 29 сер, 2023 17:32
Доброго дня! Скажіть будь ласка якщо ми в квартирі не проживаємо 5років,бо був кап ремонт даху і стелі(за державні кошти)
Висиляли нас на 1-2міс.тому не відключали воду , чекали ось ось і нарешті дороблять той ремонт...звісно рахунки йдуть і за сміття і заЖЕК....
Ми можемо розраховувати на перерахунок,?бо сума за воду космічна
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annakirlina90
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Додано: Пон 18 вер, 2023 06:33
Добрий день. Підскажіть будь ласка. Чи повинно ОСББ надавати довідку про те, що зареєстровані не проживають за місцем приписки?
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tanya-shumchyk2012
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