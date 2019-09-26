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Finance.ua: Військові облігації
в Дії: скільки можна...

Finance.ua: Військові облігації в Дії: скільки можна...
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 22:14

  edgar_po написав:
  mironih0505 написав:50 000 гр должен был получить 58 000
Та ті 4000 не рахується, то ж було давно :D

Так людина отримала 54 тис, з них номінал 50 тис і купон 4 тис., а вересневий купон 4 тис загубила. Математика сходиться
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 09:07

> За словами Михайла Федорова, з технічної точки зору – це був дуже складний проєкт

...

Гигиги...
І увесь цей “складний проєкт” не працює для людей з паперовим паспортом, бо тоді ДіЯ обмежена.
А через BankID вони не змогли зробити...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:20

Добрий день!підскажіть хтось виводив кошти з картки Єпідтримка(моно), які в них тарифи? бо на гарячій лінії сказали, що виведення з картки Єпідтримка буде з комісією.
Дякую
bumerr
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:38

  bumerr написав:Добрий день!підскажіть хтось виводив кошти з картки Єпідтримка(моно), які в них тарифи? бо на гарячій лінії сказали, що виведення з картки Єпідтримка буде з комісією.
Дякую

Робив переказ за реквізитами на свої рахунки в інших банках - ніяких комісій Моно не взяв
l_e_x
 
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