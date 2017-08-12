RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:08

Меняю Варус х4 и Мафия х2 на 90 грн.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 15.09.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:08

Поменяю оптом:
50 гривень на покупки у VARUS х 4
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1
на 50 грн. на карту Привата.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6901
З нами з: 03.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:45

Есть в наличии:
14 днів кіно від MEGOGO х3
Сертифікат від Portmone.com х1
Попкорн від «Планета Кіно» х2
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия» х1
Рол із феліксом тунця від «Сушия» х2

Отдам кому нужно за вознаграждение
jurasja
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 14.12.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:23

Re: Программа "Masterсard Більше"

Накопились ненужные баллы, отдам все, что можно получить за них из каталога за "бонус" на карту ПБ
sheva_ukraine97
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

Нужны сертификаты пампик, за 10 баллов покупается (75 грн скидка на заказ от 300 грн)

Предлагаю на обмен:

фокстрот 10% скидка на любой товар
ОККО бесплатный чай или кофе
ОККО скидка на хотдог и кофе 20 грн
ОККО 100 грн на карту фишка
Планета кино бесплатный попкорн 1.2л
Сушия рол футомаки в подарок при заказе от 99 грн

Так же могу купить для вас любой сертификат за баллы кроме мегого и варуса
Hack-Stock
 
Повідомлень: 107
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:55

  A_ndrey1 написав:Есть несколько мегого. Обменяю на Варус или Мафию. Пишите в личку.


Могу предложить 2 голда. :mrgreen: Не хотите золотишка перед новым годом прикупить? :lol:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6370
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:56

  Alex_ki написав:Колесо, походу, всё
Второй день 5, 5, 5


Не даёт второй день подряд голд.юа и сосиску окко.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6370
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:20

  jurasja написав:Есть в наличии:
14 днів кіно від MEGOGO х3
Сертифікат від Portmone.com х1
Попкорн від «Планета Кіно» х2
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия» х1
Рол із феліксом тунця від «Сушия» х2

Отдам кому нужно за вознаграждение


Или поменяю на Варус или Мафию
jurasja
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 14.12.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67686970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
9 6014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:26
Ka-Pi-Tan
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 13009
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 2105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.