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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:08
Поменяю оптом:
50 гривень на покупки у VARUS х 4
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1
на 50 грн. на карту Привата.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:45
Есть в наличии:
14 днів кіно від MEGOGO х3
Сертифікат від Portmone.com х1
Попкорн від «Планета Кіно» х2
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия» х1
Рол із феліксом тунця від «Сушия» х2
Отдам кому нужно за вознаграждение
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:23
Re: Программа "Masterсard Більше"
Накопились ненужные баллы, отдам все, что можно получить за них из каталога за "бонус" на карту ПБ
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:13
Re: Программа "Masterсard Більше"
Нужны сертификаты пампик, за 10 баллов покупается (75 грн скидка на заказ от 300 грн)
Предлагаю на обмен:
фокстрот 10% скидка на любой товар
ОККО бесплатный чай или кофе
ОККО скидка на хотдог и кофе 20 грн
ОККО 100 грн на карту фишка
Планета кино бесплатный попкорн 1.2л
Сушия рол футомаки в подарок при заказе от 99 грн
Так же могу купить для вас любой сертификат за баллы кроме мегого и варуса
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:55
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:56
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:20
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