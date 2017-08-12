Ну так пожалуйтесь на Гаряча лінія Мастеркард 0800 33 24 12 , пусть жахнут за такие штучки-дрючки эту Глову Ну, или новый рабочий код требуйте
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 13 кві, 2021 23:07
Додано: Сер 14 кві, 2021 00:54
Re: Программа "Masterсard Більше"
Бесполезно.
Плавали, знаем.
МС не отвечает за условия Глово и за их выполнение самой Глово.
МС всё выяснит и перезвонит очень-очень извиниться и послать в Глово.
Работа МС - только предоставить серт партнера. И работа с баллами.
Додано: Сер 14 кві, 2021 01:06
Додано: Сер 14 кві, 2021 01:10
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Сер 14 кві, 2021 06:41
У меня недавно глово списал сумму гораздо больше, чем был заказ. Заказ выходил с промокодом на 50 грн сперва их и списали, затем вернули и через 2 часа списали 175 грн. Обратился в поддержку, первый оператор фактически послал лесом, сказав, что цена может измениться и это во время заказа указано, хотя этого нет и цена на заказанные мной продукты в заведении не поменялась. Второй раз обратился, оператор был более лояльный и вернул 125 грн, но не на карту, а как промокод. Так что с Глово только нал, а то спишут с карты, сколько захотят, потом в лучшем случае промокодом отдадут.
Додано: Сер 14 кві, 2021 07:32
Aktus ну не знаю, я когда прочитал, то понял использовать сертификат до 31.03... и 4 сертификата успешно использовал, с такими штуками тянуть время опасно
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