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Програма "Masterсard
Більше"

Програма "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:23

Re: Програма "Masterсard Більше"

КредиАгриколь снова участует

и Сильпо пока раздает, на табак только запрещает
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:13

Re: Програма "Masterсard Більше"

Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:19

Re: Програма "Masterсard Більше"

lel написав:З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.

Напевно, нове "покращення" :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:58

  lel написав:Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.


Раніше в тому Сільпо розраховуватись такими сертифікатами вдавалося?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:27

  V2 написав:
  lel написав:Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.


Раніше в тому Сільпо розраховуватись такими сертифікатами вдавалося?


я сегодня менял, там же по колесу пошла "шедрость":1-3-3 кажется 4,5 грн с одной крутки, короче 6,5 грн сегодня, но! эта хрень по 12 часов а не 48 как раньше
и покупка на 599
поэтому только сертификаты

другу скажите не паниковать - платит картой и не жужжит
и конечно без алкоголя же

завтра-послезавтра последняя закупка
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:45

Re: Програма "Masterсard Більше"

V2 написав:
  lel написав:Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.


Раніше в тому Сільпо розраховуватись такими сертифікатами вдавалося?
І я і він неодноразово міняли в цьому магазині. Я вже давно розміняв. Сьогодні не купив, питаю досвід форумчан.
lel
 
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