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Програма "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:23
КредиАгриколь снова участует
и Сильпо пока раздает, на табак только запрещает
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cohan
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:13
Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.
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lel
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:19
lel написав:З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.
Напевно, нове "покращення"
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:58
lel написав:
Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.
Раніше в тому Сільпо розраховуватись такими сертифікатами вдавалося?
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V2
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:27
V2 написав: lel написав:
Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.
Раніше в тому Сільпо розраховуватись такими сертифікатами вдавалося?
я сегодня менял, там же по колесу пошла "шедрость":1-3-3 кажется 4,5 грн с одной крутки, короче 6,5 грн сегодня, но! эта хрень по 12 часов а не 48 как раньше
и покупка на 599
поэтому только сертификаты
другу скажите не паниковать - платит картой и не жужжит
и конечно без алкоголя же
завтра-послезавтра последняя закупка
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cohan
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:45
V2 написав: lel написав:
Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.
Раніше в тому Сільпо розраховуватись такими сертифікатами вдавалося?
І я і він неодноразово міняли в цьому магазині. Я вже давно розміняв. Сьогодні не купив, питаю досвід форумчан.
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lel
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