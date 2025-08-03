RSS
МВФ хоче девальвувати
гривню: в НБУ прокоментували

МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували
Пропонуємо до обговорення:
В Національному банку України заявили, що Міжнародний валютний фонд не тисне на український регулятор і не вимагає девальвації гривні. Фонд веде з українською стороною конструктивний діалог про адаптивність валютного курсу до поточної ситуації на ринку.

Наша влада регулярно бреше що на їх вимусило МВФ.
