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Програма "Masterсard
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Програма "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 09:06

  cohan написав:щас колесо раздает по 1,25-6 грн за круть на номер, дает на все три крутя, думаю, до НГ так будет, так что есть смысл спорт участия кто любит

Тільки звернув увагу, що Спортбанк - Віза. При замовленні віртуальної - теж показує болванку Візи. В акції Мастер. Писав в підтримку- тільки Віза.
П.С. Сьогодні 2% Спорт на продукти і останній день акції.
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Із 14 по 27 березня 2024 року включно крутіть колесо сюрпризів на сайті bilshe.mastercard.ua і отримуйте подарунки або генеруйте донати.

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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:43

Re: Програма "Masterсard Більше"

  lara_08 написав:Із 14 по 27 березня 2024 року включно крутіть колесо сюрпризів на сайті bilshe.mastercard.ua і отримуйте подарунки або генеруйте донати.

"Виграв" пару лекцій по ЗСЖ та софт-навичкам :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:54

  Ой+ написав:
  lara_08 написав:Із 14 по 27 березня 2024 року включно крутіть колесо сюрпризів на сайті bilshe.mastercard.ua і отримуйте подарунки або генеруйте донати.

"Виграв" пару лекцій по ЗСЖ та софт-навичкам :mrgreen: .

а я ещё умудрился взять сертификат на 100 грн в "Сильпо" :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:59

Re: Програма "Masterсard Більше"

Ой+ написав:"Виграв" пару лекцій по ЗСЖ та софт-навичкам :mrgreen: .

Кожного дня 2х10 балів і "курс лекцій"(-10 балів), один раз замість лекцій, сертифікат Сільпо на 100грн.
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