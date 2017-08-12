Програма "Masterсard Більше"
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 25 гру, 2023 10:06
cohan написав:
щас колесо раздает по 1,25-6 грн за круть на номер, дает на все три крутя, думаю, до НГ так будет, так что есть смысл спорт участия кто любит
Тільки звернув увагу, що Спортбанк - Віза. При замовленні віртуальної - теж показує болванку Візи. В акції Мастер. Писав в підтримку- тільки Віза.
П.С. Сьогодні 2% Спорт на продукти і останній день акції.
lel
Додано: Чет 14 бер, 2024 12:27
🎁 Нова пропозиція:
Із 14 по 27 березня 2024 року включно крутіть колесо сюрпризів на сайті bilshe.mastercard.ua і отримуйте подарунки або генеруйте донати.
💡 Ще більше вигідних акцій та пропозицій від Mastercard у Telegram:
https://t.me/mastercardbilshe
lara_08
Додано: Нед 31 бер, 2024 10:43
lara_08 написав:
Із 14 по 27 березня 2024 року включно крутіть колесо сюрпризів на сайті bilshe.mastercard.ua і отримуйте подарунки або генеруйте донати.
"Виграв" пару лекцій по ЗСЖ та софт-навичкам
Ой+
Додано: Нед 31 бер, 2024 10:54
а я ещё умудрился взять сертификат на 100 грн в "Сильпо"
maniachello
Додано: Нед 31 бер, 2024 10:59
Ой+ написав:
"Виграв" пару лекцій по ЗСЖ та софт-навичкам
Кожного дня 2х10 балів і "курс лекцій"(-10 балів), один раз замість лекцій, сертифікат Сільпо на 100грн.
Zochan
Додано: Пон 01 кві, 2024 23:34
Так, дуже часто випадали 10 балів та курси лекцій, але були й корисні виграші. За період акції по 6 кабінетах випало: 5 серт.Сільпо по 100грн., 3 серт.уклона,1 серт. до книгарні на 100грн., 2 хустки lady di, набір свічок, набір печива.
lara_08
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:22
В первый раз крутанул - набор свечек. Далее только 10 баллов)
diagnostika
Додано: Суб 09 сер, 2025 13:44
Півтора року не заходив. Тут ще залишилось щось цікаве? Не зараз, а взагалі. Дякую за відповідь!
Искатель
Додано: Суб 09 сер, 2025 14:23
Искатель Золоті монети копляться від преміальної Кредобанку, але застосування особливого нема. Всі призи такі собі. Хтось ще памʼятає, в старому пакеті «правильна карта» була якого класу? Чому вона також давала золоті монети?
Hotab
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:36
Hotab написав:
Хтось ще памʼятає, в старому пакеті «правильна карта» була якого класу? Чому вона також давала золоті монети?
не знаю на скільки стара, в мене з терміном дії 09/26 дає срібло.
KVV
